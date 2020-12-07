العراق: استكشاف فرص الاستثمار السعودي

استقبل مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق في بغداد اليوم وزير التجارة وزير الإعلام المكلَّف رئيس المجلس التنسيقي السعودي العراقي للجانب السعودي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي والوفد المرافق له.

‏وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات ذات الاهتمام ‏المشترك بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة.

ورحب مصطفى الكاظمي بالوزير والوفد المرافق في بلدهم العراق.

أتشرف بزيارة عراق التاريخ والحضارة بصحبة أخي معالي @BAlkhorayef وممثلين من 10 جهات حكومية للمشاركة في ملتقى ومجلس الأعمال السعودي العراقي الأول، بصحبة وفد من رجال الأعمال السعوديين يمثلون 22 شركة، لتعزيز التواصل وفتح مجالات الاستثمار بما ينفع بلدينا وشعبينا الشقيقين. — ماجد عبدالله القصبي (@malkassabi) December 7, 2020

ونقل معاليه خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لدولة رئيس الوزراء ولحكومة وشعب العراق الشقيق.

حضر الاستقبال معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، ومعالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الأستاذ سعد بن عثمان القصبي، وأمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس صالح السلمي، إضافة إلى وفد من رجال الأعمال الذين يمثلون 22 شركة سعودية.

جرى خلال الاستقبال توقيع قرض تمويلي لإنشاء المدينة الرياضية المهداة من الملك سلمان بن عبد العزيز للشعب العراقي.

وأعلنت وزارة التخطيط العراقية توقيع البلدين اتفاقيتين لإنشاء صوامع غلال في محافظة الديوانية، وإنشاء مستشفى الصقلاوية في محافظة الأنبار.

وتهدف الزيارة إلى تتويج العلاقات الثنائية والمشاريع التجارية التي أُقرت خلال الفترة الماضية، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وتتنافس المناطق العراقية الحدودية قرب السعودية لتدشين منافذها، بعد افتتاح “منفذ عرعر” الذي يعد الأول بين البلدين عقب انقطاع اقتصادي دام قرابة الـ 30 عاماً، ليشهد انفراجة خجولة منذ نحو ثلاث سنوات، بغرض عبور الحجاج والمعتمرين من وإلى مكة المكرمة.

وأكد رئيس الوزراء العراقي، خلال المؤتمر ذاته، أن المستثمر وضع أمواله في المشاريع، وبقيت مسؤولية توفير البيئة الحامية للاستثمارات على عاتق أبناء العراق، مضيفاً أن “السعودية واحدة من أغنى خمس دول حول العالم، تضع استثماراتها في العراق، والرياض تمتلك استثمارات زراعية في كندا والأرجنتين والبرازيل، وتشكل من إجمالي بعض المقاطعات نحو 50 في المئة، فلماذا لم يصف أحد ذلك بالاستعمار؟”.