اختبار الحصول على الجنسية الأمريكية يصبح أكثر صعوبة بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

دخل اليوم حيز التنفيذ اختبار جديد للحصول على الجنسية الأمريكية يضم إضافات واسعة من حقوق الولاية وحرب فيتنام وحقوق المواطنة فضلا عن بعض الأخطاء بدلا من الاختبار السابق الذي كان يُستخدم منذ 2008. (رابط الاختبار)

تأتي الأسئلة في الاختبار مأخوذ من بين 128 سؤالاً محتملاً بشأن المواطنة فيما نشرت الإجابات المعتمدة على موقع الويب الخاص بمصلحة المواطنة والهجرة الأمريكية. ويتم تقديم الاختبار شفهيًا ، وسيتعين على جميع المتقدمين للحصول على الجنسية الإجابة الصحيحة على 12 سؤال من أصل 20 من تلك الأسئلة المختارة عشوائيًا.

وأشارت صحيفة نيويورك تايمز أن الاختبار الجديد أصبح أكثر صعوبة بحسب خبراء قانونيين اعتبروا أن الأسئلة أصبحت أكثر تعقيدا من الأسئلة القديمة التي كانت تستدعي من المتقدمين الإجابة على ستة أسئلة من أصل 10 يتم اختيارها من مجموعة مكونة من 100 فقط. أما الأسئلة الجديدة فقد أصبحت تتطلب العديد من تفاصيل السيرة لحياة شخصيات أمريكية مثل ألكسندر هاملتون وجيمس ماديسون ودوايت أيزنهاور ، بينما يدور سؤال آخر عن “الهدف من التعديل العاشر في الدستور”. يعتقد منتقدو الاختبار الجديد أنه يهدف إلى خلق حاجز إضافي وغير ضروري أمام التجنس.