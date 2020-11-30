استقالة ناصر الناصر الرئيس التنفيذي لـ الاتصالات السعودية

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “اس تي سي” قبول مجلس إدارتها استقالة المهندس ناصر بن سليمان الناصر من منصب الرئيس التنفيذي للشركة، لظروفه الخاصة، حيث سيبدأ سريانها اعتباراً من تاريخ 1442/08/15هـ الموافق 2021/03/28م.

كما قرر مجلس الإدارة تكليف لجنة الترشيحات والمكافآت بالبدء في البحث عن رئيس تنفيذي جديد للشركة ورفع قائمة المرشحين للمجلس، مع الأخذ في الاعتبار برنامج التعاقب الوظيفي في الشركة، ليتخذ المجلس القرار الملائم حياله، والذي سيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب.

يذكر أن ناصر الناصر تولى منصبه قبل في يونيو 2018 خلفا لخالد البياري بحسب بلومبرغ التي أشارت إلى أن الاستقالة تأتي وسط ذروة من النشاط من قبل الشركة للتوسع خارج المملكة العربية السعودية ودخول خطوط أعمال جديدة. وتجري شركة الاتصالات السعودية محادثات لشراء حصة مجموعة فودافون بي إل سي في أعمالها المصرية ، وجمعت 200 مليون دولار لبيع حصة في وحدة المدفوعات الرقمية stc pay إلى ويسترن يونيون في وقت سابق من هذا الشهر.

كما تخطط لبيع أسهم في وحدة خدمات الإنترنت الخاصة بالحلول العام المقبل ، وتواصل الاستثمار في الشركات الناشئة من خلال ذراعها الاستثماري STV الذي تبلغ قيمته 500 مليون دولار.