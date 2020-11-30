3 مخاطر تحملها إدارة جو بايدن

يحذر الصحافي الأمريكي الشهير غلين غرينوالد الذي سبق وكشف وثائق سنودن عن برنامج التجسس الأمريكي في أمريكا والعالم، من أن إدارة جو بايدن ستكون صارمة في فرض الرقابة على وسائل الإعلام الأمريكية بعد صعود تحالف يجمع مالكي وسائل الإعلام مع وول ستريت وعمالقة شركات التقنية.

كما أشار إلى أن الخطر الثاني في إدارة جو بايدن هو توجهات نحو المزيد من الحروب على اعتبار أن بايدن يناصر شركات السلاح التي مولت حملاته الانتخابية طوال مسيرته حتى الوصول الى البيت الأبيض وكان من أبرز المؤيدين للغزو الأميركي للعراق بين صفوف الحزب الديمقراطي، فضلا عن انضمام الكثير من المحافظين الجدد إلى الحزب الديمقراطي، كي يدفعوا بالمزيد من الحروب والصرعات لفرض السياسة الأمريكية وضد أي سبل دبلوماسية كما هو الحال مع جيمي فلاي مساعد بيل كريستول الذي يطالب دوما بالخيار العسكري في الشرق الاوسط ويلفت في مقال سابق إلى جذور التحالف بين صقور الحروب والحزب الديمقراطي.

ولفت غرينوالد إلى أنه رغم المزاعم ضد ترامب بأنه رئيس أمريكي شرير إلا أنه لم يشن أي حرب في سابقة لافتة بين الرؤوساء الأمريكيين حيث كان بوش وأوباما قد قاما بشن حروب عديدة فيما قصف أوباما قرابة 7 دول ذات أغلبية مسلمة فيما أطلق العنان لعمليات الاغتيال عبر الطائرات المسيرة، كما أن أوباما كان أكثر قمعا للصحافة من ترامب فلم يقم الأخير إلا بمناوشات عبر تويتر وغيره لمضايقة الصحافيين فيما هدد أوباما أكثر من صحافي بالسجن وقام بتعذيب مسرب وثائق ويكيليكس، وتضييق الحصار على الصحافي جوليان أسانج، وزج أوباما أكثر من مصدر صحافي بالسجن ممن يسمون مطلقي الصافرة الذين يسربون تفاصيل فساد حكومي.

كذلك كان رأي الكاتب والأكاديمي الشهير كورنيل ويست، الذي إلى القول إنه قد تختلف إدارة بايدن عن إدارة أوباما شكليا وبالأسماء والوجوه لكنها ستكون مماثلة أو أسوأ.