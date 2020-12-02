نشاط المصانع الصينية يشهد أسرع نمو منذ عقد

ومؤشر مديري الشراء هو معيار رئيسي لنشاط المصانع في الدول الصناعية، ويغطي مؤشر تشايكسن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما يرى فيه البعض انعكاسا أكثر دقة للاقتصاد الصيني مقارنة بالأرقام الرسمية الحكومية التي تعمل على تتبع حالة الشركات الضخمة التابعة للدولة.

وحطم المؤشر الذي سجل نسبة 54,9 بالمئة في تشرين الثاني/نوفمبر التوقعات التي كانت قريبة من نتيجة مؤشر تشرين الأول/اكتوبر البالغ 53,6 بالمئة، وهو الأقوى منذ تشرين الأول/أكتوبر 2010. والجدير ذكره أن أي رقم يفوق نسبة 50 بالمئة يعد نموا.

وتقول البيانات إن شركات التصنيع سجلت “ارتفاعا كبيرا ومتسارعا في الإنتاج” في تشرين الاول/نوفمبر، وعزت ذلك الى زيادة في حجم الطلب والتعافي من الاضطرابات التي تسبب بها كوفيد-19 في وقت سابق هذا العام.

وقالت تشايكسن “تشير البيانات الأساسية الى أن الطلب الداخلي الأكثر ثباتا استمر بقيادة الانتعاش”.

لكنها أضافت أنه على الرغم من الزيادة الكبيرة في حركة الشراء، كان هناك تأخير في تسلم البضائع إضافة الى تقارير عن نقص المخزون لدى الموردين.

وسجل مؤشر مديري المشتريات الرسمي لتشرين الاول/اكتوبر نسبة 52,1 بالمئة، وفق بيانات نشرت الإثنين، متجاوزا نسبة 51,4 التي سُجلت في الشهر السابق، لتعود الحركة الصناعية الى مستويات أيلول/سبتمبر عام 2017.

وقال جوليان إيفانز-بريتشارد كبير الاقتصاديين المتخصصين بالشؤون الصينية في شركة الاستشارات “كابيتال إيكونوميكس” إن مكون التوظيف كان “مشجعا بشكل خاص”، مضيفا أن التحسن في سوق العمل سيكون عاملا مساعدا لمزيد من الانتعاش في الاستهلاك.

وأضافت “كابيتال إيكونوميكس” في تقريرها أن عامل التصدير كان مهما ايضا، فالمؤشران يدلان على أن “الطلب الخارجي لمنتجات متعلقة بكوفيد-19 لا يزال قويا، وسط اجراءات إغلاق جديدة في الخارج وتلميحات الى تسارع إضافي في نمو الصادرات على المدى القريب”.