محرر في الموقع by محرر في الموقع

أخبار ذات صلة

Posted inمقالات

عملاق التأمين أكسا تتخلى عن عملياتها بالخليج مقابل 475 مليون دولار

أعلنت شركة أكسا للتأمين بأن مجموعة أكسا قررت بيع أعمالها التأمينية في منطقة الخليج العربي في صفقة تستكمل في الربع الثالث من 2021

محرر في الموقع by محرر في الموقع
عملاق التأمين أكسا تتخلى عن عملياتها بالخليج مقابل 475 مليون دولار

واشار بيان الشركة  على “تداول”، أن شركة أكسا البحر المتوسط قد قامت بدورها بتوقيع اتفاقية شراء أسهم مع مجموعة الخليج للتأمين بتاريخ 29 نوفمبر 2020، وذلك لأغراض بيع أعمالها التأمينية في منطقة الخليج العربي.

وبيّنت أن ذلك يشمل بيع نسبة مساهمة شركة أكسا البحر المتوسط في أكسا التعاونية والبالغة 18% وبسعر شراء يبلغ 24.23 ريال للسهم (أي ما يعادل مبلغ 6.46 دولار للسهم، وتم احتساب سعر الشراء بالريال بناء على معدل صرف 3.75 ريال سعودي للدولار).

وذكرت أنه وكجزء من الصفقة المجملة في منطقة الخليج العربي، ستقوم مجموعة الخليج للتأمين بالاستحواذ أيضاً على 100% من رأس مال شركة أكسا للتأمين (الخليج) ش.م.ب (م) في البحرين (وهي شركة تم تأسيسها بالشراكة بين مجموعة أكسا وشركة يوسف بن أحمد كانو ذ.م.م)، والتي تمتلك بدورها 32% من رأس مال أكسا التعاونية، وذلك بسعر شراء يبلغ 24.23 ريال للسهم الواحد.

و في حال إتمام الصفقة المجملة، ستملك مجموعة الخليج للتأمين 50% من أسهم أكسا التعاونية، وذلك بشكل مباشر وغير مباشر، مبيّنةً أن إتمام الصفقة المجملة يخضع لشروط وموافقات نظامية معينة بحسب البيان.

وتشير الشركة إلى أنها لا تتوقع  أن يكون للتغير في مساهمي الشركة أي أثر على استمرارية خدمات أكسا التعاونية التأمينية المقدمة لعملائها وشركائها في المملكة، لافتةً إلى أنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه.

وتبلغ قيمة بيع 50% من اسهم “أكسا التعاونية” لشركة الخليج للتأمين حسب الصفقة 605.8 مليون ريال.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا