عملاق التأمين أكسا تتخلى عن عملياتها بالخليج مقابل 475 مليون دولار

واشار بيان الشركة على “تداول”، أن شركة أكسا البحر المتوسط قد قامت بدورها بتوقيع اتفاقية شراء أسهم مع مجموعة الخليج للتأمين بتاريخ 29 نوفمبر 2020، وذلك لأغراض بيع أعمالها التأمينية في منطقة الخليج العربي.

وبيّنت أن ذلك يشمل بيع نسبة مساهمة شركة أكسا البحر المتوسط في أكسا التعاونية والبالغة 18% وبسعر شراء يبلغ 24.23 ريال للسهم (أي ما يعادل مبلغ 6.46 دولار للسهم، وتم احتساب سعر الشراء بالريال بناء على معدل صرف 3.75 ريال سعودي للدولار).

وذكرت أنه وكجزء من الصفقة المجملة في منطقة الخليج العربي، ستقوم مجموعة الخليج للتأمين بالاستحواذ أيضاً على 100% من رأس مال شركة أكسا للتأمين (الخليج) ش.م.ب (م) في البحرين (وهي شركة تم تأسيسها بالشراكة بين مجموعة أكسا وشركة يوسف بن أحمد كانو ذ.م.م)، والتي تمتلك بدورها 32% من رأس مال أكسا التعاونية، وذلك بسعر شراء يبلغ 24.23 ريال للسهم الواحد.

و في حال إتمام الصفقة المجملة، ستملك مجموعة الخليج للتأمين 50% من أسهم أكسا التعاونية، وذلك بشكل مباشر وغير مباشر، مبيّنةً أن إتمام الصفقة المجملة يخضع لشروط وموافقات نظامية معينة بحسب البيان.

وتشير الشركة إلى أنها لا تتوقع أن يكون للتغير في مساهمي الشركة أي أثر على استمرارية خدمات أكسا التعاونية التأمينية المقدمة لعملائها وشركائها في المملكة، لافتةً إلى أنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه.

وتبلغ قيمة بيع 50% من اسهم “أكسا التعاونية” لشركة الخليج للتأمين حسب الصفقة 605.8 مليون ريال.