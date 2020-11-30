اليوم، آخر محاولة لإنقاذ “أرابتك” باجتماع عمومية “أرابتك”

وطالبوا بالغاء قرار الجمعية العمومية الذي تم التصويت له بتاريخ 30 سبتمبر 2020 و هو القرار الخاص بعدم استمرارية الشركة وتفويض مجلس الإدارة بالتقدم بطلب الى المحكمة لإعلان الإفلاس وتصفيتها، والموافقة بموجب قرار خاص على استمرارية الشركة واعادة هيكلتها.

وإلغاء القرار الصادر عن الجمعية العمومية للسنة الأخيرة المنعقدة عام في 2020 بشأن ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة ومدققي الحسابات والموافقة على رفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس ومدققي الحسابات وتفويض المساهمين، أحمد ناصر عبدالرحيم ولؤي عدنان دهان لاتخاذ الإجراءات بهذا الشأن.

وأعلنت الشركة في افصاح لسوق دبي المالي، أن البند الأول يتعلق بإلغاء قرار العمومية الذي تم التصويت له بتاريخ 30 سبتمبر 2020 والخاص بعدم استمرارية الشركة وتفويض مجلس الإدارة بالتقدم بطلب إلى المحكمة لإعلان الإفلاس وتصفيتها، والموافقة بموجب قرار خاص على استمرارية الشركة وإعادة هيكلتها.

ومن المقرر أن تناقش عمومية الشركة خلال اجتماعها اليوم جميع الإجراءات المتخذة من قبل مجلس إدارة الشركة حتى الوقت الحاضر لتنفيذ القرار الخاص الصادر عن الجمعية العمومية المنعقدة في 30 سبتمبر الماضي.

وصوت مساهمو “أرابتك” في اجتماع العمومية أواخر سبتمبر الماضي، لصالح حل الشركة وتصفيتها، نظراً لأوضاعها المالية غير المستقرة.