تداعيات اغتيال العالم النووي الإيراني، رفع تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%

بالنسبة لبعض المحللين الأميركيين، كان قتل فخري زاده عملية خطيرة تقوّض رغبة بايدن المعلنة في عرض “مسار موثوق للعودة إلى الديموقراطية” على الإيرانيين، في خطوة باتّجاه إعادة الولايات المتحدة الانضمام إلى الاتفاق النووي.

وفي تغريدة الجمعة، وصف مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أيه) الأسبق جون برينان قتل العالم الإيراني بـ”العمل الإجرامي والمتهوّر بدرجة كبيرة”، قائلا إنه يحمل خطر إطلاق “أعمال انتقامية قاتلة وجولة جديدة من النزاع في المنطقة”.

عاجل: البرلمان الإيراني يصوت على رفع تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%

الخطوة الأولى تحققت! https://t.co/FbubyMIb6n — M.Majed محمد مجيد (@MohamadAhwaze) November 29, 2020

وأعلن البرلمان الإيراني التصويت لصالح رفع تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%. ونشر صحافي ايراني تسريبات لضلوع 62 فردا في عملية الاغتيال وقال إن موكب فخر زادة المكون من 3 سيارات مصفحة استهدف قرب أبسارد مع اقتراب سيارة من طراز نيسان لتفجير عبوة قرب سيارته، وقام فريق الاغتيال من القناصة بانتظار موكبه مع سيارة هيونداي بداخلها فرقة اغتيال.

وأضاف محمد الأهواز في تغريدات متتالية بأنه وفقا للتسريبات الإيرانية فإنه لم يعتقل أي عنصر من العناصر الأثنى عشر الذين شاركوا ميدانياً في عمليات اغتيال فخري زاده رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا في وزارة الدفاع.

10-التقديرات الأولوية الإيرانية تقول بأن الفريق الذي نفذ عمليات اغتيال فخري زاده يمتلك خبرات قتالية عالية كالخبرات التي تمتلكها القوات الخاصة في الجيوش المتقدمة، ثانياً،هناك اختراق استخباراتي دقيق للمخابرات الإيرانية،مما سمح لفريق الإغتيال ان يشرف بصورة دقيقة على تحركات فخري زاده — M.Majed محمد مجيد (@MohamadAhwaze) November 29, 2020

وزعم الصحافي الايراني أنه تم الاجهاز على العالم الايراني باخراجه من السيارة واطلاق الرصاص عليه مباشرة من قبل فريق الاغتيال

10-التقديرات الأولوية الإيرانية تقول بأن الفريق الذي نفذ عمليات اغتيال فخري زاده يمتلك خبرات قتالية عالية كالخبرات التي تمتلكها القوات الخاصة في الجيوش المتقدمة، ثانياً،هناك اختراق استخباراتي دقيق للمخابرات الإيرانية،مما سمح لفريق الإغتيال ان يشرف بصورة دقيقة على تحركات فخري زاده — M.Majed محمد مجيد (@MohamadAhwaze) November 29, 2020

وصوت البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، بالأغلبية الساحقة على مشروع قانون “الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات”، والذي يشمل رفع تخصيب اليورانيوم حتى نسبة 20%.

ويشمل القانون إعادة التصميم القديم لمفاعل “أراك” للماء الثقيل.

وحضر الاجتماع البرلماني 232 نائب من أصل 246، وصوتوا لصالح القرار.

كما أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن “مشروع قانون الإجراءات الاستراتيجية لرفع العقوبات، سيحد من الأعمال الإرهابية التي يشنها العدو ضد إيران”.

وقتل يوم الجمعة 27 نوفمبر رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا في وزارة الدفاع محسن فخري زادة، في عملية اغتيال وصفتها طهران بـ”الإرهابية”.

وأفادت وزارة الدفاع في بيان لها بأن “عناصر إرهابية مسلحة هاجمت ظهر الجمعة، سيارة تقل محسن فخري زاده رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا بوزارة الدفاع”.

ونقلت تقارير في صحف غربية عن الصحافي الأهواز وزعمه إنه حصل على معلومات إيرانية مسربة تفيد بأن 12 عضواً من الفريق، وصفهم بأنهم مدربون تدريبًا عاليًا ويساعدهم الأمن والاستخبارات في الخارج، تم نشرهم في مدينة أبسارد، على بعد 50 ميلًا شرق طهران، وهذا المكان يقطنه 10 آلاف شخص أغلبهم يمتلكون منازل في أماكن أخرى، وكان فخري زاده، 59 عامًا، يمتلك فيلا هناك. وتابع أن 50 شخصًا آخرين ساعدوا في الدعم اللوجستي، ولم يحدد ما إذا كانوا في إيران أو في الخارج. وكان الفريق يراقب فخري زاده، وكان يعلم أنه سيقود سيارته من طهران إلى أبسارد يوم الجمعة، وخططوا للهجوم على بيته الواقع عند شارع تصطف على جانبيه الأشجار عند مدخل المدينة. وأضاف أنه كان هناك سيارة هيونداي من طراز سانتافي على متنها أربعة ركاب، بالإضافة إلى 4 دراجات بخارية وقناصين اثنين في انتظاره في موقع الكمين، إلى جانب سيارة نيسان بيك أب مفخخة. وذكر الأهواز أنه قبل نصف ساعة من وصول موكب فخري زاده المكون من ثلاث سيارات مضادة للرصاص، انقطعت الكهرباء عن المنطقة بالكامل. وكان الفريق في مكانه عندما مرت السيارة الأولى من أمامهم، ومع مرور السيارة الثالثة، جرى تفجير سيارة نيسان، لإتلاف أعمدة الكهرباء وأجهزة الإرسال. أما السيارة الثانية التي كانت تقل فخري زاده، فقد تعرضت لوابل من رصاص 12 شخصًا مسلحًا بينهم قناصة، وتلا ذلك تبادل مكثف للنيران. وغرد الأهواز قائلًا: بحسب تسريبات إيرانية، أخرج قائد فريق الاغتيال فخري زاده من سيارته وأطلق النار عليه وتأكد من مقتله، ثم اختفوا كأن شيئًا لم يكن ويبدو أن الفريق بالكامل لم يتكبد أي خسائر بين الأفراد.