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وفاة الرئيس التنفيذي السابق لأشهر شركة ولاعات في العالم في حريق

توفي توني شيه Tony Hsieh الرئيس التنفيذي السابق لشركة ولاعات زيبو عن عمر 46 عاما في حريق في منزله

محرر في الموقع by محرر في الموقع
وفاة الرئيس التنفيذي السابق لأشهر شركة ولاعات في العالم في حريق

وحدثت الوفاة بسبب حريق اندلع في منزله في ولاية كونيتيكت الأمريكية، حين كان شيه كان في زيارة عائلية يوم الجمعة. ولم يتم الكشف عن تفاصيل إصاباته وسبب الوفاة فيما ذكرت أسوشيتد برس أنه توفي في حريق.

وكان توني قد تقاعد توي مؤخرًا بعد 20 عامًا من قيادة شركة Zappos ، التي استحوذت عليها أمازون مقابل أكثر من مليار دولار عام 2009.

 عمل توني الرئيس التنفيذي السابق لمتاجر الأحذية والملابس بالتجزئة Zappos.com على الإنترنت ،كما لعب دورًا رئيسيًا في ترميم وسط لاس فيغاس. وتوالت التعازي والإشادة بالرجل على وسائل التواصل الاجتماعي فيما أعلنت الشركة على تويتر إن العالم خسر شخصا صاحب رؤية هائلة.

يذكر أنه رغم تراجع مبيعات الولاعات في الولايات المتحدة الأمريكية إلا أن الشركة تسوق لمنتجاتها بطريقة مبتكرة لجيل الشباب في الصين ودول أخرى فضلا عن منتجات التخييم والملابس التي تحمل علامتها.

ونعت ايفانكا ترامب ابنة الرئيس الامريكي، توني وقالت إن خسارة توني كبيرة فهو جلب السعادة لكل من عرفه.

وقال بيان صادر عن DTP Companies ، الشركة التي استثمر فيها السيد Hsieh لتحويل وسط مدينة لاس فيغاس إن

“لطف وكرم توني أثر في حياة كل من حوله وأضاء العالم إلى الأبد”.

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