وفاة الرئيس التنفيذي السابق لأشهر شركة ولاعات في العالم في حريق

وحدثت الوفاة بسبب حريق اندلع في منزله في ولاية كونيتيكت الأمريكية، حين كان شيه كان في زيارة عائلية يوم الجمعة. ولم يتم الكشف عن تفاصيل إصاباته وسبب الوفاة فيما ذكرت أسوشيتد برس أنه توفي في حريق.

وكان توني قد تقاعد توي مؤخرًا بعد 20 عامًا من قيادة شركة Zappos ، التي استحوذت عليها أمازون مقابل أكثر من مليار دولار عام 2009.

عمل توني الرئيس التنفيذي السابق لمتاجر الأحذية والملابس بالتجزئة Zappos.com على الإنترنت ،كما لعب دورًا رئيسيًا في ترميم وسط لاس فيغاس. وتوالت التعازي والإشادة بالرجل على وسائل التواصل الاجتماعي فيما أعلنت الشركة على تويتر إن العالم خسر شخصا صاحب رؤية هائلة.

ونعت ايفانكا ترامب ابنة الرئيس الامريكي، توني وقالت إن خسارة توني كبيرة فهو جلب السعادة لكل من عرفه.

Celebrating the life while mourning the loss of my dear friend Tony Hsieh. Tony was a deeply original thinker always challenging me to reject conformity & follow my heart. Tony was driven by the mission of delivering happiness & brought joy to all who knew him. Rest In Peace Tony pic.twitter.com/Nd5o6U7wV9

وقال بيان صادر عن DTP Companies ، الشركة التي استثمر فيها السيد Hsieh لتحويل وسط مدينة لاس فيغاس إن

“لطف وكرم توني أثر في حياة كل من حوله وأضاء العالم إلى الأبد”.

It is with very heavy hearts that we are sharing some very sad news, as we have learned that Tony passed away earlier today (11-27-20). The world has lost a tremendous visionary and an incredible human being. We recognize that…https://t.co/RUMNOFrItZ pic.twitter.com/NSAFGW8p4L

— Zappos.com (@Zappos) November 28, 2020