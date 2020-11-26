الملياردير الأمريكي اريك شميت يحصل على الجنسية القبرصية

نشرت صحيفة قبرصية تبليغا باسم ايريك شميت بين الحاصلين على الجنسية القبرصية، ورفضت متحدثة باسم الحكومة القبرصية الإدلاء بأي تعليق. ولم يرد ممثلو شميت – الذي تبلغ قيمة ثروته 11 مليار دولار بحسب ما نقلته شبكة سي ان بي سي.

تمكن شميت البالغ من العمر 65 عاما من الاستفادة من برنامج “جواز السفر الذهبي” للمستثمرين في قبرص والذي بمنح جنسيتها لكل من يستثمر مبلغا قيمته 2 مليون يورو على الأقل في الاقتصاد المحلي، ويمكن لحاملي جواز السفر القبرصي الدخول لدول الاتحاد الأوروبي والتجول والإقامة فيها بحرية.

نجح شميت بالاستفادة من برنامج الجنسية القبرصية قبل الغاءه مؤخرا وكان البرنامج ساري المفعول منذ 2013، وجلب لقبرص نحو 8 مليارات يورو من الاستثمارات، وأصدرت السلطات نحو أربعة آلاف “جواز سفر ذهبي” لكل أجنبي استثمر 2.5 مليون دولار في الاقتصاد القبرصي

وكان إيريك شميت قد تسلم منصب الرئيس التنفيذي لغوغل سنة 2001 وقد تخلى مؤخرا عن منصبه الاستشاري في غوغل ليتفرغ للعمل مع الجيش الأمريكي في مجال ابتكار تقنيات التسليح وأدوات الذكاء الاصطناعي.

خلال فترة عمله كرئيس تنفيذي وما تلاها أثار شميدت الكثير من الجدل، ففي عام 2005 ، أدرجت غوغل صحفيي CNET على القائمة السوداء بعد نشر الموقع تقريرا حول البيانات الهائلة التي يكدسها غوغل من حسابات المستخدمين. تضمنت القصة نشر معلومات حول شميت الرئيس التنفيذي آنذاك بعد أن تم الحصول عليها من خلال عمليات البحث على الإنترنت بما في ذلك صافي ثروته وتفاصيل حول كونه أحد حضور مهرجان ذا برنينغ مان.

ومن المفارقات أن الصحيفة القبرصية كشفت أفراد عائلة شميت الذين حصلوا على الجنسية القبرصية مع عنوان شميت بالكامل، من اسم الشارع وحتى مكان قصره المنيف.

وأثارت آراء شميت الجدل أيضًا حين تحدث حول بيانات المستخدم والخصوصية في عام 2009 ، حين سئل عما إذا كان يجب على الأشخاص مشاركة المعلومات غوغل بمستوى ما يسر به الشخص لصديق موثوق، و أجاب ملمحا إلى أن الخصوصية غير مهما طالما لم يكن لديك أمر سيئا تود إخفاءه وعليك أن لا تقوم به أصلا.