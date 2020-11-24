شركة أغذية فرنسية تعتزم شطب 2000 وظيفة وإغلاق فروع لها حول العالم

نقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الشركة القول إنها تدرس نقل مقار مختلف انشطتها في أنحاء العالم لتكون بالقرب من مقر عملياتها الفرنسية في باريس.

وكانت دانون الفرنسية لصناعة الأغذية قد كشفت عن نيتها شطب قرابة 2000 وظيفة، تمثل وظيفة من كل أربعة وظائف في فروعها حول العالم، وذلك ضمن مساع لأكبر شركة لصناعة الزبادي في العالم للعودة للربحية عقب أن تضررت بصورة أكبر من منافسيها من أزمة فيروس كورونا.

Nous devons réinventer @Danone. C'est pourquoi nous annonçons aujourd'hui une nouvelle organisation. Le local est un moyen de reprendre le contrôle sur notre alimentation. Ces décisions nous permettront de renouer rapidement avec notre croissance rentable. https://t.co/xcB2bHIytc — Emmanuel Faber (@EmmanuelFaber) November 23, 2020

وقالت الشركة إنه يجب أن يصل حجم خفض التكاليف السنوي إلى مليار يورو (2ر1 مليار دولار) بحلول عام 2023 بعد تنفيذ هذه الإجراءات.

ويشار إلى أن الوظائف التي سوف يتم شطبها تمثل نحو 2% من إجمالي العاملين بالشركة.

ويشار إلى أن دانون تمتلك فروعا في أنحاء العالم مثل سنغافورة وامستردام. وقال متحدث باسم الشركة إنه سوف يتم شطب نحو 400 إلى 500 وظيفة في فرنسا.