محرر في الموقع by محرر في الموقع

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شركة أغذية فرنسية تعتزم شطب 2000 وظيفة وإغلاق فروع لها حول العالم

شركة منتجات الالبان والأغذية دانون نيتها شطب قرابة 2000 وظيفة،

محرر في الموقع by محرر في الموقع
شركة أغذية فرنسية تعتزم شطب 2000 وظيفة وإغلاق فروع لها حول العالم

نقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الشركة القول إنها تدرس نقل مقار مختلف انشطتها في أنحاء العالم لتكون بالقرب من مقر عملياتها الفرنسية في باريس.

وكانت دانون الفرنسية لصناعة الأغذية قد كشفت عن نيتها  شطب قرابة  2000 وظيفة، تمثل وظيفة من كل أربعة وظائف في فروعها حول العالم، وذلك ضمن مساع لأكبر شركة لصناعة الزبادي في العالم للعودة للربحية عقب أن تضررت بصورة أكبر من منافسيها من أزمة فيروس كورونا.

وقالت الشركة  إنه يجب أن يصل حجم خفض التكاليف السنوي إلى مليار يورو (2ر1 مليار دولار) بحلول عام 2023 بعد تنفيذ هذه الإجراءات.
ويشار إلى أن الوظائف التي سوف يتم شطبها تمثل نحو 2% من إجمالي العاملين بالشركة.
ويشار إلى أن دانون تمتلك فروعا في أنحاء العالم مثل سنغافورة وامستردام. وقال متحدث باسم الشركة إنه سوف يتم شطب نحو 400 إلى 500 وظيفة في فرنسا.

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