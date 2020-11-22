قمة العشرين وأمنُنا هو الأعلى

عام 2020 كان بدأ من نهاية ما قبله من عام بنهاية مُرعبة، صرع فيها كوفيد 19 من صرع بملايين من البشر، وفي شباكه وقع الملايين وما زال يصطاد فيها، مستمتعاً بألاعيبه المُفاجئة وتحوراته الجينية، في أشد موجة إنسانية للاقتصاد العالمي منذ عام 2008م، شلت أركان العالم، حتى أن صندوق النقد الدولي أعلن أن كسادا أو ركودا اقتصاديا عالميا سيحل بخرابه على الدول بلا استثناء..

وفي سفينتها أكبر دول الاقتصاد مجموعة العشرين، التي طالتهم، بالعزل وحصد الأرواح مُتاجراً فيها كورونا، الذي أتى وكأنه شلل كُلي (تجلط) به الجسد العالمي محتضراً لميتة أكيدة، لولا عناية الخالق، ثم حُسن التدابير السعودية برئاستها لـ G20 ، فكان نصيب أول فأل السعودية أن تكون هي المستضيف لهذه العقدة العالمية التي لن ينساها التاريخ، في ظروف استثنائية وقمم طارئة، تكون السعودية فأل خير في تجاوز هذه الأزمة أو الكارثة التي أرخت بظلالها على سماء العالم.

ولأهميتها وسط تغيراتٍ ذات أثرٍ يستحق الرصد والاستباق، تشهد القمة والدول الأوروبية حراكاً غير مسبوقٍ، وفي ظل الوباء الفتاك، والانتخابات الأمريكية التي علاها الديمقراطيين، والتعاون الوثيق بين المملكة وأمريكا استراتيجياً وسياسياً وعسكرياً، كحلفاء لهما الدور الأكبر والنصيب الأوفر في توفير الأمن والسلم الدوليين في المنطقة لمواجهة خطر التدخل الإيراني والأطماع التركية وجماعة الإخوان المسلمين وجماعات الإسلام السياسي والمليشيات المُسلحة المُتفرعة عنها، لما لحق العالم من أضرار بالغة منهم ظلت لعقودٍ طويلة تستخدمها أداة سياسية للضغط على الدول العربية والدول الإسلامية، البريئة من أفعالهم، حيث حققت المملكة خطوات متسارعة نحو الريادة في جميع شتى المجالات. فقفزت المملكة خمسة مراكز مُتجاوزة جميع الدول العريقة والمتقدمة حسب نتائج تقرير التنمية المستدامة 2020، وتصدرت العالم في مؤشر نسبة شعور السكان بالأمان أثناء السير بمفردهم ليلاً في المدينة أو المنطقة التي يعيشون فيها، حيث يهتم التقرير بقياس التحولات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمُكونة من 17 هدفاً، من ضمنها الهدف 16 المُتعلق بالسلام والعدل والمؤسسات القوية. حتى تربعت المملكة على القمة، ببلوغ نسبة شعور السكان بالأمان فيها 87.9%، ثم الصين بنسبة 86.4%، تلتها كندا بنسبة 81.4%، فإندونيسيا بنسبة 80.8%، فكوريا الجنوبية بنسبة 74.8%، لتتقاسم المملكة المتحدة وأميركا المرتبة السادسة بنسبة 74.5%، وفرنسا السابعة بنسبة 74.1%، واليابان بنسبة 73.3%، وألمانيا بنسبة 71.3%، لتكون الهند العاشرة بنسبة 69.3%. أما تركيا فتأتي من الدول الأقل أماناً حيث المرتبة الرابعة عشرة بنسبة 56.8%، تليها الأرجنتين بنسبة 44.2%، ثم المكسيك بنسبة 42%، والبرازيل بنسبة 40.2%، وأخيراً جنوب أفريقيا في المرتبة الثامنة عشرة بنسبة 31.5%.

هذا يعني أن المملكة من الدول الأكثر أماناً والأقل في معدل الجرائم. مما ينفي جميع المزاعم من الحسابات والمصادر المجهولة والمشبوهة التي تحاول بشتى الطرق تسويق الصورة المغلوطة عن ارتفاع نسب الجرائم في مناطق السعودية ومحاولة تضخيم نسب الجرائم في المملكة العربية السعودية لنشر الإحباط والخوف والذعر بين الناس.

ومن المهم أن يعلم العالم ما تقوم به المملكة قيادة وشعباً، بالجهود المبذولة لإنجاح قمة استثنائية في زمنٍ استثنائي، وجلاء الأمور والحقائق بالوعي والمعرفة التي تبنى على المعلومة الصحيحة، معتمدة برؤي حكيمة، يُمكنها قيادة العالم برؤية يتبعها نجاح.

خالد الجاسر