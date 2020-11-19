السعودية تعيد النظر في ضريبة القيمة المضافة بعد الجائحة

وحسب رويترز، أضاف الوزير السعودي، في مؤتمر صحفي، أن قرار زيادة الضريبة لثلاثة أمثالها في وقت سابق من العام الحالي كان “مؤلما”، لكنه مثل أي قرار آخر من الممكن مراجعته بعد تجاوز الأزمة.

وزادت السعودية ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها إلى 15% في يوليو/ تموز الماضي، بهدف تخفيف أثر تراجع إيرادات النفط على مالية الحكومة.

وقررت الحكومة السعودية، في مايو/أيار الماضي، رفع نسبة الضريبة من 5 إلى 15%، بداية من يوليو /تموز الماضي.

وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على فارق سعر التكلفة، وسعر البيع للسلع، فهي ضريبة تفرض على تكلفة الإنتاج، وتعد ضريبة غير مباشرة.

وسجل أكبر بلد مصدر للنفط في العالم عجزا في ميزانيته بلغ حوالي 11 مليار دولار في الربع الثالث من السنة الحالية، وهو ما يزيد على نصف العجز المسجل في الربع السابق، حيث عوضت طفرة في الإيرادات غير النفطية أثر التراجع المستمر في دخل النفط.

وارتفع معدل التضخم بالمملكة إلى 6.1% في يوليو/تموز الماضي.