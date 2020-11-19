محرر في الموقع by محرر في الموقع

أخبار ذات صلة

Posted inمقالات

السعودية تعيد النظر في ضريبة القيمة المضافة بعد الجائحة

وزير الإعلام السعودي المكلف ماجد بن عبد الله القصبي، اليوم الخميس، أن السعودية ستعيد النظر في زيادة ضريبة القيمة المضافة بعد انقضاء جائحة فيروس كورونا المستجد.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
السعودية تعيد النظر في ضريبة القيمة المضافة بعد الجائحة

وحسب رويترز، أضاف الوزير السعودي، في مؤتمر صحفي، أن قرار زيادة الضريبة لثلاثة أمثالها في وقت سابق من العام الحالي كان “مؤلما”، لكنه مثل أي قرار آخر من الممكن مراجعته بعد تجاوز الأزمة.

وزادت السعودية ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها إلى 15% في يوليو/ تموز الماضي، بهدف تخفيف أثر تراجع إيرادات النفط على مالية الحكومة.

 

وقررت الحكومة السعودية، في مايو/أيار الماضي، رفع نسبة الضريبة من 5 إلى 15%، بداية من يوليو /تموز الماضي.

وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على فارق سعر التكلفة، وسعر البيع للسلع، فهي ضريبة تفرض على تكلفة الإنتاج، وتعد ضريبة غير مباشرة.

وسجل أكبر بلد مصدر للنفط في العالم عجزا في ميزانيته بلغ حوالي 11 مليار دولار في الربع الثالث من السنة الحالية، وهو ما يزيد على نصف العجز المسجل في الربع السابق، حيث عوضت طفرة في الإيرادات غير النفطية أثر التراجع المستمر في دخل النفط.

وارتفع معدل التضخم بالمملكة إلى 6.1% في يوليو/تموز الماضي.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا