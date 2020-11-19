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السعودية ستستثمر 20 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي خلال 10 سنوات

أ ف ب-أعلنت السعودية الخميس أنّها تنوي استثمار 20 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بينما تسعى لتنويع اقتصادها المرتهن للنفط مع تراجع أسعار الخام.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
السعودية ستستثمر 20 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي خلال 10 سنوات

وكانت المملكة صاحبة أكبر اقتصاد في العالم العربي، أطلقت الشهر الماضي استراتيجية للذكاء الاصطناعي بهدف جذب الاستثمارات إلى خطة التنويع الاقتصادي بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي التي تأسست العام 2019 عبدالله بن شرف بن جمعان الغامدي خلال جلسة حوارية على هامش اجتماعات مجموعة العشرين “ستستثمر السعودية من الآن إلى العام 2030 ما مقداره 20 مليار دولار” في الذكاء الاصطناعي.

وأضاف “نرمي لأن نؤسّس أكثر من 300 شركة ناشئة في الذكاء الاصطناعي من الآن الى حلول العام 2030 (…)ونطمح لأن يكون الذكاء الاصطناعي مكونا لاقتصاد بديل من خلال الشركات الناشئة وشركات الابتكار”.

وتابع الغامدي “ننظر للذكاء الاصطناعي على أنّه مصدر توفير ودخل إضافي”، مشيرا إلى أنه ستكون هناك حصة للاستثمارات الخارجية وأخرى للمحلية منها في هذا القطاع.

وتحاول المملكة، أكبر مصدّر للنفط في العالم، تنويع اقتصادها المتضرر بشدة من انخفاض أسعار الخام والإغلاقات والمخاوف المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.

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