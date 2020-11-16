محرر في الموقع by محرر في الموقع

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الإمارات: الاتجاهات الرئيسية في التوظيف والرواتب

أصدرت شركة روبرت هاف، دليل الرواتب في دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2021،

محرر في الموقع by محرر في الموقع
الإمارات: الاتجاهات الرئيسية في التوظيف والرواتب

يقدم هذا الدليل الاتجاهات الرئيسية في التوظيف والتعويضات التي تشمل قطاعات المحاسبة والمالية والخدمات المالية والتكنولوجيا والموارد البشرية والقانونية وتكنولوجيا المعلومات في الإمارات العربية المتحدة.

ويسلط الدليل الضوء على أن اقتصاد دولة الإمارات أظهر مرونة ملحوظة عبر القطاعات الرئيسية. فقد سجل قطاع الأدوية على سبيل المثال نمواً مطرداً بمعدل 10%، فضلاً عن مساهمته في جذب استثمارات دولية كبيرة.

كما ستحافظ جهود قطاع الطاقة المتجددة أيضًا على ازدهار سوق المرافق بحلول العام 2021، بينما تستمر الصناعات الأساسية مثل الخدمات الحكومية والسلع الاستهلاكية سريعة الحركة في الحفاظ على الاقتصاد وتحفيز التوظيف.

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