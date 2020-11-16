محرر في الموقع by محرر في الموقع

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السعودية: نيوم تفتح التسجيل للابتعاث

“نيوم” تفتح باب التسجيل لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية للتقديم على الدفعة الثالثة من برنامج الابتعاث

محرر في الموقع by محرر في الموقع
السعودية: نيوم تفتح التسجيل للابتعاث

أعلنت شركة نيوم اليوم, عن فتح باب التسجيل لاختبارات القبول في برنامج الابتعاث لطلاب وطالبات الصف الثالث ثانوي المتوقع تخرجهم من العام الدراسي الحالي، ويستمر لغاية 27 نوفمبر2020.

ودعت نيوم الراغبين في الالتحاق بالبرنامج بتقديم طلبات التسجيل عن طريق موقع نيوم للمسؤولية الاجتماعية على الرابط : https://csr.neom.com/dashboard/tracks/62، الذي يشمل جميع شروط ومتطلبات البرنامج, علما بأن الاختبارات سوف تقام ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 20 نوفمبر2020 في مدينة تبوك ومحافظة البدع ومحافظة ضباء بحسب وكالة الانباء السعودية.

وأفادت أنه سيجري اختبار المرشّحين بناء على الكفاءة والمقاعد الدراسية المتاحة، وأوضحت أن المتقدمين سيتمكنون من البدء في الدورات التأهيلية في اللغة الإنجليزية والمهارات الرقمية في شهر يناير2021.
ويعد برنامج نيوم للابتعاث فرصة فريدة لأبناء المجتمع المحلي، ليكونوا جزءً من فريق عمل نيوم من الحالمين والمنجزين عند التحاقهم بوظائفهم بعد تخرجهم من الجامعة، كما أنه يمنحهم فرصة لريادة الابتكار والإلهام في قطاعات نيوم المختلفة.

وأشارت شركة نيوم إلى أن البرنامج يقدم العديد من المسارات الوظيفية للطلاب الذين يكملون البرنامج بنجاح وفرص عمل ملائمة في مشروع نيوم والشركات المشغلة له والعاملة في المشروع وذلك فور الانتهاء من دراستهم.

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