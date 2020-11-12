بين فكر القيادات وتحديات العصر

تضرّرت اقتصادات العالم وصارت أكثر هشاشة، خاصة بإفريقيا، التي قضى على أغلبها الوباء، والانزلاق مجدّداً نحو دوامة الفقر والمديونية المفرطة، لولا التعاون الوثيق بقيادة السعودية عبر برنامج مالي طموح في ظروف استثنائية بتنسيق غير مسبوق في تاريخ “مجموعة العشرين”، وتعليق ديون الدول الأكثر فقراً حتّى العام 2021، وحصول الجميع على رعاية اجتماعية شاملة ومتينة وقابلة للتكّيف، لتمنح اللجنة الاقتصادية لأفريقيا G20 500 مليار دولار، وتمديد أجل مبادرة تعليق خدمة الدين حتى نهاية 2021 أو ربما حتى نهاية 2022 مع زيادة التمويل عبر حقوق السحب الخاصة، ووضع تسهيلات الدفع وأيضا تقديم دفعة للإقراض من بنوك التنمية.

لقد سبقت تلك الأموال ما يزيد على 11 تريليون دولار فاقت ما ضُخ لتخفيف أضرار أزمة 2008 المالية بأربع مرات، أسهمت في نجاح البشر في مكافحة الجائحة، ودعم التعافي الاقتصادي العالمي، ومجابهة التحديات المستقبلية المُشابهة؛ لتكون مجموعة الفكر T20 بمنزلة الشبكة الاستشارية للبحوث والسياسات لـ “مجموعة العشرين”، لذلك لا عجب أن تُصنف Fitch”” السعودية في تجاوز أزمة كورونا بنجاح .. أن تكون الأقل بين دول “العشرين” انكماش للاقتصاديات، بل وافتخرت “اليونيسيف” بما تُقدمه مجموعة العشرين بقيادة السعودية لدعم الشباب والتعليم.

وما أثارته “فيتش” في تقريرها يُؤكد القوة والمتانة المالية العامة للمملكة، ومرونة السياسة المالية كركائز رئيسة في مواجهة الصدمات الاقتصادية من منطلق قوة، حيث قامت وكالات التصنيف الائتماني إلى إجراء نحو 215 تعديل تصنيف ائتماني منذ مارس الماضي، وتأثر نحو 80 % من الدول المصدّرة للنفط، وخفض أكثر من 100 تصنيف عالمي.. لأن الأمر بسيط فلا تزال المملكة مالكة لأحد أكبر الأصول السيادية للدول المصنفة، بما في ذلك الاحتياطيات الأجنبية العالية، ومن ناحية حجم الدين العام خفضت الوكالة تقديراتها من 38 % في تقريرها الأخير في شهر أبريل الماضي إلى 35 % لعام 2020.

هذه التغيرات والتحديات لا تحتاج إلا لقائد استثنائي، يجد العالم فيه ضالته، وقد أفرزت المواقف المعدن السعودي، وحنكة القيادة في إدارة الأزمات العالمية، التي واجه ملايين العمّال البطالة فيها، وفقدوا مصادر دخلهم، وكان لزاماً على دول العشرين وفقاً لتقاليدها في مجال العدالة الاجتماعية، عدم السماح بمعاناة جزء من البشرية من هذا الوضع الهشّ للغاية، والإحساس بأزمة وتشتت الأخرين في العالم، مقارنة بما تعود عليه العالم خلال عقود مضت بعد الحرب العالمية الثانية.

لذا بدأت إصلاحات زرع قوي لثقافة التعاون ووضع حد لحالة التشتت، التي دعت فيها السعودية مفكري العالم عامة ومفكري العالم الإسلامي خاصة، إلى استكشاف أفضل الحلول لتخفيف مشكلات البشرية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، خاصة مع ما تبقى من أيام قليلة لانعقاد قمة دول مجموعة العشرين، التي ستصادف ختام الرئاسة السعودية لهذه المجموعة، وأهمية للشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تربط بلدان المجموعة من أجل معالجة هذه التحدّيات العالمية، التي ناقشتها أخر اجتماعات المجموعة عبر منتدى الخبرة السعودي في ندوة (قمة G20 برئاسة المملكة.. بناء الحاضر واستشراف المستقبل).

ينظم منتدى الخبرة السعودي ضمن نشاطه الأسبوعي ندوة بعنوان (قمة G20 برئاسة المملكة العربية السعودية.. بناء الحاضر وإستشراف المستقبل) يوم الخميس 19 / 11 / 2020م.