إمارة منطقة مكة المكرمة تعلن إصابة يوناني وسعودي في هجوم جدة

ونشرت وكالة الأنباء السعودية بيانا جاء فيه أن الجهات الأمنية باشرت صباح يوم الأربعاء “حادثة اعتداء جبان أثناء حضور عدد من القناصل لمناسبة في جدة نتج عنها إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين”.

وأضافت أن تحقيقا يجري في الأمر.

#فيديو

محافظ جدة #مشعل_بن_ماجد

يطمئن على الحالة الصحية لمصابي حادثة الاعتداء التي وقعت اليوم في #جدة

..وضعهم الصحي مستقر ويتلقون العلاج في مستشفى متخصص بالمحافظة pic.twitter.com/W5YFxYMnpx — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) November 11, 2020