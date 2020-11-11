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إمارة منطقة مكة المكرمة تعلن إصابة يوناني وسعودي في هجوم جدة

(رويترز) – قالت إمارة منطقة مكة المكرمة بالسعودية إن يونانيا ورجل أمن سعوديا أصيبا في “اعتداء جبان” على مقبرة لغير المسلمين في مدينة جدة.

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إمارة منطقة مكة المكرمة تعلن إصابة يوناني وسعودي في هجوم جدة
الأمير مشعل محافظ جدة يتفقج حال و صحة المصابيْن في حادثة الاعتداء التي وقعت في وقت سابق اليوم بالمحافظة. واس

ونشرت وكالة الأنباء السعودية بيانا جاء فيه أن الجهات الأمنية باشرت صباح يوم الأربعاء “حادثة اعتداء جبان أثناء حضور عدد من القناصل لمناسبة في جدة نتج عنها إصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين”.

وأضافت أن تحقيقا يجري في الأمر.

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