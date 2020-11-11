على خطى ترامب، أفراد العائلة ضمن فريق جو بايدن الانتقالي

كذلك الحال فإنه ورغم أن دوجلاس إمهوف زوج كاملا هاريس أكد أنه سيظل في عمله في مؤسسة محاماة الشهر الماضي إلا أنه أعلن أمس أنه سيترك العمل للتركيز على دعم إدارة بايدن.

ونقلت رويترز عن أحد ممثلي الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يوم الثلاثاء إن دوجلاس إمهوف زوج نائبة الرئيس المنتخبة كاملا هاريس سيترك عمله في شركة كبرى للمحاماة بحلول يناير للتركيز على دعم إدارة بايدن المقبلة.

وحصل إمهوف على إجازة من شركة المحاماة دي.إل.أيه بايبر في أغسطس بعدما اختار بايدن هاريس نائبة له. وقال ممثل حملة بايدن يوم الثلاثاء إن إمهوف سيترك العمل تماما مع دي.إل.أيه بايبر بحلول يوم التنصيب في 20 يناير 2021، وهاريس متزوجة من إمهوف منذ 2014 وهي تدعمه في أنشطته في المستوطنات الاسرائيلية.

واحتفت الصحافة الاسرائيلية بوجود إمهوف في البيت الأبيض ضمن فريق جوبايدن على اعتباره حليفا قويا لاسرائيل.

أما شقيقة الرئيس المنتخب فاليري بايدن أوينز فهي كانت تدير حملاته السياسية و ستظل أقرب المستشارين لأخيها جو بايدن ، وتقول في لقاء صحفي إن أسلوب حكم جو سيكون مختلفاً جذرياً عن السنوات الأربع الماضية، إذ قالت إن بايدن سيُشرك “التقدميين أو المحافظين أو الجمهوريين أو الليبراليين أو الديمقراطيين، وكذلك المستقلين”. وأضافت: “سيعيد الاحترام إلى الحكم”. وقالت ضاحكة: “نعرفه جميعاً بصفته متحدثاً رائعاً. أعني، ها هو بايدن مجدداً يتحدث بلا توقف. لكن أخي مستمع جيد كذلك”.

ولم يظهر ابن جو بايدن هانتر ولا ابنته التي لم يعترف بها بعد إنجابها من راقصة تعري وتجنب الإعلام الأمريكي أي ذلك له في هذه المرحلة الحرجة رغم الكثير من التصريحات التي ادلت بها تلك الراقصة عن اثبات أبوته التي تؤكد أنه ينكر وجودها رغم الأدلة.