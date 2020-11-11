اتفاق بين السعودية والعراق على افتتاح منفذ جديدة عرعر الحدودي

وعقد اجتماع مرئي عن بعد بين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق، حيث أكد ولي العهد السعودية أهمية العلاقات التي تربط المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق.

وتم خلال الاجتماع استعراض أعمال الدورة الرابعة لمجلس التنسيق السعودي العراقي وما تمخضت عنه الدورات الثلاث السابقة من اتفاقيات ومذكرات تفاهم تصب في تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، واعتماد نتائج أعمال المجلس في دورته الرابعة وما توصلت إليه اللجان المنبثقة منه، وبينها الاتفاق على افتتاح منفذ جديدة عرعر الحدودي، والذي سيتم تدشينه وتشغيله بعد (7) أيام- بمشيئة الله تعالى- كما سيتم تدشين وبدء أعمال الملحقية التجارية السعودية في بغداد قريبا.

جاء ذلك خلال الاجتماع المرئي الذي عقده سمو ولي العهد اليوم مع دولة السيد مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الشقيقة، مؤكداً سموه أهمية الاجتماع بين المملكة العربية السعودية والعراق، منوهاً بالروابط بين البلدين حيث أنها روابط كبيرة جداً وعميقة جداً ومهمة، ويجب العمل على تحقيقها.

وقال سموه: إن البلدين متجاوران، وكلنا عرب، ونتبع نفس الدين، ولدينا نفس المصالح، ونفس التحديات، فأنا سعيد جداً بتطوير العمل معكم ومع العراق وفقاً لوكالة الأنباء السعودية “واس”.

