نيويورك تايمز: مخاوف من شن ترامب حربا ضد إيران

وتشير الصحيفة إلى أن إقالة ترامب لعدد من المسؤولين العسكريين وعلى رأسهم وزير الدفاع خلال آخر شهرين من رئاسة ترامب منحت الأخير الهيمنة على عناوين الأخبار التي يتصدرها بايدن لكن قد يكون وراءها تحضيرات لأمور أخرى.

وتسوق تكهنات أخرى إلى أن جولة بومبيو التي تشمل دول المنطقة يدلُّ على احتمال إقدام الإدارة الأمريكية التي تترنح في آخر أيامها على توجيه ضربة عسكرية تستهدف إيران قبل أن تُسلِّم السلطة للرئيس المنتخب جو بايدن، خاصة وأن إقالة وزير الدفاع، مارك إسبر، تساعد على التوجه في هذا السياق.

أما عن جهة تقييد صلاحيات الرئيس الأمريكي بقرار شن الحرب، فهناك في القانون الأمريكي (قانون القوى الحربية لعام 1973) بعض الاستثناءات للرئيس، وكان ترامب عطّل العام الجاري مشروع قانون للكونغرس يحدّ من هامش تحرّكه العسكري ضدّ إيران في أعقاب اغتيال الجنرال قاسم سليماني.

ونقلت رويترز عن آدم سميث، وهو ديمقراطي يقود لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، قوله “من الصعب المبالغة فحسب في تقدير مدى خطورة تغيير كبار موظفي وزارة الدفاع خلال فترة الانتقال الرئاسي”.

وخلفا لإسبر، تولى وزارة الدفاع كريستوفر ميلر الذي كان مديرا للمركز الوطني لمكافحة الإرهاب.

وقالت وزارة الدفاع إن كاش باتيل، الذي كان كبير مستشاري مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، سيكون رئيس الأركان.

وعمل باتيل مساعدا كبيرا للنائب الجمهوري ديفين نونيس، المؤيد لترامب الذي ترأس لجنة المخابرات بمجلس النواب وهو الآن أكبر عضو في الأقلية الجمهورية بالمجلس. وأثناء عمله مع نونيس، ساعد باتيل في إصدار مذكرة تتهم مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل بالتحيز ضد ترامب.

وفي أعقاب رحيل إسبر، استقال كبير مستشاري البنتاجون للسياسات، مما سمح لأن يشغل أنتوني تاتا هذا المنصب. وتاتا ضابط متقاعد بالجيش برتبة بريجادير جنرال سبق أن وصف أوباما بأنه “زعيم إرهابي”.

ودعت النائبة إليسا سلوتكين، وهي ديمقراطية عملت مسؤولة كبيرة في البنتاجون في إدارة أوباما، ميلر إلى وضع مصالح الأمن القومي قبل الولاء لترامب. وقالت “يعتمد البلد والجيش اللذان كرس حياته لهما عليه في ذلك. عليك أن تفعل الصواب”.