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هل يستغل ترامب شعبيته الكاسحة لإطلاق قناة تلفزيونية؟

حصل الرئيس دونالد ترامب هذا العام على أكبر حصة من أصوات غير البيض وتفوق على ما حصل عليه أقوى المرشحين من الحزب الجمهوري منذ عام 1960، ولا يخفى على الكثيرين خبراته وقدراته على الاستعراض التلفزيوني بحكم عمله السابق في هذا المجال.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
هل يستغل ترامب شعبيته الكاسحة لإطلاق قناة تلفزيونية؟

يتساؤل تشارلز بلو في مقالة في صحيفة “نيويورك تايمز” إن كان ترامب قد انتهى من الحياة العامة وأنه سيخرج إلى عالم النسيان، فيما لا تزال شعبيته تفوق أي زعيم أمريكي آخر، فمن انتخب بايدن لم يختاره لإعجاب به بل للتخلص من ترامب بحسب تقديرات استطلاعات الرأي.

فقد حصل دونالد ترامب على أصوات أكثر من أي جمهوري في التاريخ، وسيبقى بحسب الكاتب قوة فاعلة بين المحافظين في الحزب الجمهوري الذي لا يزال ساحة مفتوحة له.

ويلفت الكاتب إلى بعض التكهنات بأنه يمكن أن يبدأ شبكته الخاصة التي تنافس قناة “فوكس نيوز” أو لديها ذاتها. والمعروف أن ترامب له ولع كبير بالظهور التلفزيوني، وتلك المنصة ستمنحه موقعا غير مسبوق لمواصلة الاستهزاء والهجوم على إدارة بايدن وممارسة نفوذه على الجمهوريين في الكونغرس والجمهور للتصويت لأعضاء الكونغرس ضد الديمقراطيين، بل يرى الكاتب أنه يمكن لترامب الترشح مرة أخرى في عام 2024.

والمعروف أن ترامب يدرك أنه خسر أمام الدولة العميقة من إعلام مرتبط بالمؤسسة العسكرية والأمنية التي لم تتوقف عن إحراجه بالتسريبات التي تسارع صحف مثل واشنطن بوست وغيرها بنشرها لضرب مصداقيته، كما هو الحال مع تسرَّيبَ وثائق ضرائبه رغم حرصه على عدم الإفصاح عنها، وجاء ذلك بعد أن شنَّ حربا  ضد 17 وكالة استخبارات ذات ميزانيّة سرّية بعشرات المليارات.

لكن رصيد ترامب السياسي لا يزال كبيرا، وسيحمل شهر يناير القادم الكثير من المفاجأت مع خروجه من البيت الأبيض.

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