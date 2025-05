هل يستغل ترامب شعبيته الكاسحة لإطلاق قناة تلفزيونية؟

يتساؤل تشارلز بلو في مقالة في صحيفة “نيويورك تايمز” إن كان ترامب قد انتهى من الحياة العامة وأنه سيخرج إلى عالم النسيان، فيما لا تزال شعبيته تفوق أي زعيم أمريكي آخر، فمن انتخب بايدن لم يختاره لإعجاب به بل للتخلص من ترامب بحسب تقديرات استطلاعات الرأي.

فقد حصل دونالد ترامب على أصوات أكثر من أي جمهوري في التاريخ، وسيبقى بحسب الكاتب قوة فاعلة بين المحافظين في الحزب الجمهوري الذي لا يزال ساحة مفتوحة له.

ويلفت الكاتب إلى بعض التكهنات بأنه يمكن أن يبدأ شبكته الخاصة التي تنافس قناة “فوكس نيوز” أو لديها ذاتها. والمعروف أن ترامب له ولع كبير بالظهور التلفزيوني، وتلك المنصة ستمنحه موقعا غير مسبوق لمواصلة الاستهزاء والهجوم على إدارة بايدن وممارسة نفوذه على الجمهوريين في الكونغرس والجمهور للتصويت لأعضاء الكونغرس ضد الديمقراطيين، بل يرى الكاتب أنه يمكن لترامب الترشح مرة أخرى في عام 2024.

Read my column, “The Third Term of the Obama Presidency,” and let me know what you think. https://t.co/nSIgu3Q5jm

— Charles M. Blow (@CharlesMBlow) November 9, 2020