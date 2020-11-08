الهند ترحب بانتخاب كامالا هاريس ذات الأصول الهندية، نائبة رئيس الولايات المتحدة

وأشادت كامالا هاريس الأحد بوالدتها شيامالا غوبالان، الأخصائية في أمراض السرطان المولودة في مدينة تشيناي جنوب الهند. وقالت أمام انصارها أن والدتها “آمنت بشدة بأميركا حيث يمكن حصول مثل هذه اللحظة”.

واحتفل السكان بالحدث في قرية ثولاسيندرابورام الواقعة في ولاية تاميل نادو (جنوب)، حيث وُلد بي في غوبالان، جد كامالا هاريس، وكان مسؤولا هنديا كبيرا.

واطلقوا المفرقعات النارية وصلوا في المعبد الرئيسي ولوحوا بصور أول امرأة تصبح نائبة للرئيس في سن السادسة والخمسين.

وصنع القرويون مجسما ملونا كتبوا عليه “مبروك لكامالا هاريس”.

وقالت ارول موشي سوداكار، وهي ربة منزل، لوكالة فرانس برس “انها مصدر فخر لجميع النساء”.

وأكد بالاشاندران غوبالان، وهو عم هاريس الهندي وأستاذ جامعي، أنه على يقين دائمًا من نجاحها. وصرح لقناة “ويون تي في” التلفزيونية من نيودلهي “أنا مرتاح، لأنني كنت أعلم أنها ستفوز، وقد أخبرتها ذلك بالأمس”.

وقال لوكالة فرانس برس الجمعة إن عائلة هاريس التي تعيش في الهند ستسافر إلى الولايات المتحدة لحضور حفل تنصيبها في كانون الثاني/يناير.

وأضاف “اجتمعت العائلة عندما أدت اليمين الدستورية كعضو في مجلس الشيوخ. وسنكون جميعًا معًا عندما تؤدي اليمين كنائبة لرئيس الولايات المتحدة. هذه لحظة عظيمة بالنسبة لنا”.

في دلهي، أكد السكان شهور بالفخر بأصول هاريس الهندية.

واعتبر ياش أيور (25 عام) “إنها لحظة فخر لنا أيضًا كهنود لأن جذورها هنا”.

هنّأ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الأحد جو بايدن لفوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية مشيراً إلى أن انتخاب نائبته كامالا هاريس ذات الأصل الهندي، هو مصدر “فخر كبير”.