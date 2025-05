أولى قرارات بايدن ستكون السماح للمسلمين من بعض الدول بدخول الولايات المتحدة

يعتزم جو بايدن اصدار قرارات منها إلغاء قرارات حظر السفر التي فرضها ترامب، والتي تفرض قيودا على المسافرين من 13 دولة، معظمها ذات أغلبية مسلمة أو دول أفريقية.

وأفاد تقرير لصحيفة واشنطن بوست أن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، يعتزم اتخاذ ثلاثة قرارت فورية فور تسلمة السلطة.

وأضافت، بايدن سيلغي فور تسلمه السلطة قرار انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية. وأكدت الصحيفة أن الرئيس المنتخب سيوقع أوامر تنفيذية بعد أدائه اليمين الدستورية بإلغاء حظر السفر الذي يشمل مواطني دول ذات غالبية مسلمة.

ونقلت رويترز في تقرير لها أن بايدن سيرسل إلى الكونجرس مشروع قانون بشأن الهجرة في اليوم الأول من ولايته يتضمن سبيلا للحصول على الجنسية لنحو 11 مليون مهاجر يعيشون في البلاد بشكل غير قانوني، وهو هدف سعت إليه وأخفقت فيه العديد من الإدارات الأمريكية من الحزبين.

وتعهد بايدن بوقف عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين خلال المئة يوم الأولى في السلطة.

كما يعتزم بايدن إلغاء قرارات حظر السفر التي فرضها ترامب، والتي تفرض قيودا على المسافرين من 13 دولة، معظمها ذات أغلبية مسلمة أو دول أفريقية.

* العلاقات الدولية

قال بايدن إنه سيعدل في أول أيامه بالرئاسة عن قرار ترامب التخلي عن منظمة الصحة العالمية في خطوة قوبلت بانتقادات واسعة النطاق في ظل جائحة فيروس كورونا. كما قال إنه سيعود سريعا إلى اتفاق باريس للمناخ أحد إنجازات الرئيس السابق باراك أوباما الذي كان نائبا له. وستعود الولايات المتحدة أيضا إلى الاتفاق النووي الذي تفاوضت بشأنه إدارة أوباما وانسحب منه ترامب.

وذكر بايدن أنه سيقضي اليوم الأول في مكالمات هاتفية مع حلفاء لإعادة مصداقية الولايات المتحدة في الخارج بعد شعار “أمريكا أولا” الذي رفعه ترامب لمدة أربع سنوات.

وتعهد بايدن بتمديد معاهدة الحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وروسيا وإخطار موسكو بنيته هذه سيكون على الأرجح إحدى أولى خطواته. وسينتهي العمل بمعاهدة نيو ستارت بعد 16 يوما من تنصيب بايدن لتُرفع بذلك كل القيود على نشر الرؤوس النووية الاستراتيجية والقاذفات والصواريخ التي تحملها مما قد يؤجج سباقا جديدا للتسلح.

كما سيتشاور بايدن “على الفور” مع حلفاء واشنطن الرئيسيين قبل اتخاذ قرار بخصوص مستقبل الرسوم الجمركية الأمريكية على الصين وسياسات أخرى إزاء بكين حسبما قال مستشارون.

وقال لقناة يونيفيجن إنه سيمنح “بمجرد أداء اليمين الدستورية” وضع اللجوء لعشرات الآلاف من الفنزويليين في الولايات المتحدة بعدما فروا من الاضطرابات السياسية والاقتصادية في بلادهم. ولطالما درس ترامب مثل هذه الخطوة لكنه لم يقرها قط.

كما سيوقع أوامر تنفيذية بعد أدائه اليمين الدستورية بإعادة بلاده إلى اتفاق باريس الخاص بالمناخ. وفي 7 يوليو ، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية على أساس أن الوكالة كانت متحيزة تجاه الصين، وفي نفس اليوم ، تعهد جو بايدن بالتراجع عن هذا القرار في أول يوم له كرئيس.

وكان ترامب قد نشر في آخر أكتوبر تغريدة يحذر فيها من أن بايدن سيفتح بوابات الجحيم حين يسمح لمسلمين بدخول الولايات المتحدة الأمريكية. وقال إنه منع دخول اللاجئين من الدول الداعمة للإرهاب مثل سوريا والصومال واليمن وزعم أن خطة بايدن تتضمن زيادة عدد اللاجئين بنسبة 700٪ في مينيسوتا وميشيغان وبنسلفانيا – مما يثقل كاهل المدارس والمستشفيات بينما يفتح الباب على مصراعيه للإرهاب الإسلامي الراديكالي، على حد قوله.

My Administration has suspended the entry of refugees from terror-compromised nations such as Syria, Somalia and Yemen. Biden’s plan surges refugees 700% into Minnesota, Michigan & Pennsylvania—burdening schools & hospitals while opening the floodgates to Radical Islamic Terror.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 29, 2020