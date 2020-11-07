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بايدن أول مرشح رئاسي في التاريخ يحصل على أكثر من 75 مليون صوت لكن القرار للنخبة

نقلت نيوزويك أن بايدن حقق رقما قياسيا في تاريخ الانتخابات الرئاسية الأمريكية

محرر في الموقع by محرر في الموقع
بايدن أول مرشح رئاسي في التاريخ يحصل على أكثر من 75 مليون صوت لكن القرار للنخبة

تحديث للخبر: أعلنت شبكات التلفزة الأمريكية فوز جو بايدن بولاية بنسلفانيا-20 صوتا-  مما يجعله يحقق الأصوات المطلوبة للفوز بالرئاسة الأمريكية.

وقالت إن بي سي نيوز إن بايدن فاز بولاية بنسلفانيا وبأصواتها التي تمنحه ما يزيد عن 270 صوتا اي 273.
وأكدت شبكتي سي بي سي وسي إن إن ذلك الفوز.

وكانت الشبكات الإخبارية الأميركية تتأنى في إعلان الفائز، مع اشتداد المنافسة على كل صوت في سباق الرئاسة

وأشار التقرير إلى أن المرشح الديمقراطي جو بايدن أصبح أول مرشح رئاسي يحصل على أكثر من 75 مليون صوت. واعتبارًا من ليلة الجمعة ، نال بايدن 75،088،495 صوتًا ، وفقًا لبيانات من

الحملة و تجاوز نائب الرئيس السابق بالفعل الرقم القياسي الذي حققه باراك أوباما لأكبر عدد من الأصوات لمرشح رئاسي. حصل أوباما على 69498516 صوتًا في انتخابات 2008 – وهو رقم تجاوزه  بايدن ليلة الأربعاء.

وكانت تقديرات مراكز أبحاث أمريكية قد أشارت أن اختيار بايدن ليس محبة بسياساته بل هو تصويت ضد ترامب، كما أن التصويت الشعبي لا يحسم الفائز لأن الدستور الأمريكي يحرص على سيطرة النخبة على قرار الشعب بحسب لوس انجلوس تايمز التي تلفت إلى فوز هيلاري كلينتون بفارق 3 ملايين صوتا لكن ترامب هو الذي فاز بسبب قانون الكلية الانتخابية.

وشهدت الانتخابات الرئاسية هذا العام إقبالاً قياسيًا للناخبين. وتتوقع صحيفة واشنطن بوست أن تكون نسبة المشاركة هي الأعلى منذ عام 1900 ، عندما صوت 73.7٪ من الأمريكيين المؤهلين وقتها.

ويتقدم بايدن حاليًا في التصويت الشعبي على الرئيس دونالد ترامب ، الذي حصل على 70523.733 صوتًا. وهناك فرصة تعادل بين ترامب وبايدن لو فاز ترامب بكل الولايات المتبقية، أما السيناريو الآخر لفوزه فسيحتاج ترامب فيه للفوز بولاية بنسلفانيا، ومعها ثلاثة ولايات أخرى من أصل أربعة هي أريزونا وجورجيا ونيفادا وكارولينا الشمالية فيما يحتاج بايدن للفوز باثنتين  من تلك الولايات الأربعة أو الفوز بولاية بنسلفانيا بحسب بي بي سي.

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