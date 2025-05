شبح العنف يخيم على الولايات المتحدة مع استدعاء الحرس الوطني في أكثر من مدينة

تتسبب النتائج الجزئية للانتخابات الأمريكية بخروج المتظاهرين إلى الشوارع ، مما دعا لتنشيط الحرس الوطني في مدن مثل بورتلاند بحسب شبكة أي بي سي.

ففي بورتلاند بولاية أوريغون ، قامت حاكمة الولاية كيت براون باستدعاء الحرس الوطني بعد أن شارك المتظاهرون فيما قالت السلطات إنه عنف واسع النطاق في وسط المدينة ، بما في ذلك تحطيم النوافذ.

كانت المدينة مسرحًا لاحتجاجات منتظمة منذ شهور، وكان المتظاهرون يحتجون ضد عدد من القضايا ، بما في ذلك وحشية الشرطة وفرز الأصوات.

ويعبّر الأمريكيون على جانبي الانقسام السياسي عن غضبهم وإحباطهم من المنافسة الرئاسية المترددة في احتجاجات متفرقة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

Here you can see the National Guard with the unified command of Oregon State Police, Multnomah Co Sheriff’s Office & Portland Police Bureau patrolling downtown Portland Oregon. #PortlandOregon #riot #KOIN6News pic.twitter.com/6LUgZLvQZc

— Matt Rashleigh (@Matt_KOIN) November 5, 2020