شبح العنف يخيم على الولايات المتحدة مع استدعاء الحرس الوطني في أكثر من مدينة

تتسبب النتائج الجزئية للانتخابات الأمريكية بخروج المتظاهرين إلى الشوارع ، مما دعا لتنشيط الحرس الوطني في مدن مثل بورتلاند بحسب شبكة أي بي سي.

ففي بورتلاند بولاية أوريغون ، قامت حاكمة الولاية كيت براون باستدعاء الحرس الوطني بعد أن شارك المتظاهرون فيما قالت السلطات إنه عنف واسع النطاق في وسط المدينة ، بما في ذلك تحطيم النوافذ.

كانت المدينة مسرحًا لاحتجاجات منتظمة منذ شهور، وكان المتظاهرون يحتجون ضد عدد من القضايا ، بما في ذلك وحشية الشرطة وفرز الأصوات.

ويعبّر الأمريكيون على جانبي الانقسام السياسي عن غضبهم وإحباطهم من المنافسة الرئاسية المترددة في احتجاجات متفرقة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

Here you can see the National Guard with the unified command of Oregon State Police, Multnomah Co Sheriff’s Office & Portland Police Bureau patrolling downtown Portland Oregon. #PortlandOregon #riot #KOIN6News pic.twitter.com/6LUgZLvQZc — Matt Rashleigh (@Matt_KOIN) November 5, 2020

ويهتف العشرات من أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطالبين بوقف عملية عد الأصوات ونزلوا إلى مركز فرز الأصوات في ديترويت يوم الأربعاء بالتوقيت المحلي.

نزلت مجموعة أخرى من المؤيدين لترامب في فينيكس ، مع جو بايدن بفارق ضئيل في ولاية أريزونا الحاسمة.

بدأت احتجاجات ديترويت قبل وقت قصير من إعلان وكالة أسوشييتد برس فوز بايدن بولاية ميشيغان.

وأظهر مقطع فيديو التقطته وسائل الإعلام المحلية أشخاصًا غاضبين يتجمعون خارج مركز TCF وداخل الردهة ، مع اصطفاف ضباط الشرطة لمنعهم من دخول منطقة العد.

وهتفوا “اوقفوا العد!” و “أوقفوا التصويت!”

ونقلت أ ف ب أنه للمرة الأولى منذ العام ألفين، استفاق الأمريكيون غداة الاستحقاق وهم لا يعرفون هوية الفائز في الانتخابات الرئاسية.

وأعلنت حملة ترامب الأربعاء أنها قدّمت التماسا قضائيا طلبت فيه إعادة فرز الأصوات في ولاية ويسكونسن، كما طلبت وقف الفرز في ولايتي ميشيغن وبنسلفانيا.

وقال مدير الحملة بيل ستيبيين في بيان إنه تقدّم بالتماس قضائي لوقف فرز الأصوات في بنسلفانيا “بانتظار تعزيز الشفافية”.

وكان ترامب لوّح، في إعلان ملتبس، باللجوء إلى المحكمة العليا، دون توضيح الأسباب الموجبة.

والأربعاء ندد مراقبو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بـ”مزاعم لا أساس لها” يطلقها ترامب بشأن العملية الانتخابية.

واعتبرت المنظمة أن تصريحات ترامب في هذا الشأن تقوّض ثقة الرأي العام بالعملية الانتخابية.

وفي كلمة دعا فيها إلى الصبر، قال حاكم بنسلفانيا طوم وولف “ديموقراطيتنا قيد الاختبار”.

ويُمكن أن تَحسم نتائج ولايتي بنسلفانيا ونيفادا مصير الاستحقاق قريبا، ربّما الخميس أو الجمعة.