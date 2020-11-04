رئاسة «العشرين» .. والإرادة السعودية

وباء صدم العالم وطعنهُ في قلبه، فأربك مخططاته وكبده خسائر فادحة، مُعلناً حربه الخاسرة أمام رئاسة السعودية “مجموعة العشرين”، وإلا ما رأينا الأرقام تتفوهُ بالخيرات برصد أكثر من 11 تريليون دولار لدعم الاقتصاد العالمي، حال مقارنتها بالقمم السابقة وظروفها منذ تأسيسها عام 1999على مستوى وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية.. ليزداد نصابها في أعقاب الأزمة المالية في عام 2008م، لتضم قادة الدول الأعضاء التي تُمثل حوالي 80% من الناتج الاقتصادي العالمي، وثلثي سكان العالم، وثلاثة أرباع حجم التجارة العالمية..

غير أن هناك تحولات أظهرت نوعية القيادات في زمن الأزمات خصوصا تلك التي توصف بالعالمية، لنجد القوة العربية في زمن استثنائي قادت فيه السعودية هذه المجموعة لهذا العام، بأعلى معايير الأداء، مُتبعة أكبر سلسلة من جُملة سياسات وضعتها لتحقيق أهداف المجموعة في كل الأزمنة، وتفعيل المشاريع التي تختص بالحاضر والمستقبل في آن واحد.

ولقد رأينا البيان الختامي لمجموعة تواصل الفكر (T20)، الذي تسلم بيانه الختامي نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، مبيناً ما قامت به الرياض بمساحات واسعة للأفكار والمبادرات والطروحات التي تدعم آفاق التنمية من العالم حتى صارت مُستقبلاً جزءا أصيلا من حراك “مجموعة العشرين”، أهمها مشاريع “البناء الإنساني”، وما لمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية، ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، لدور بارز على أدائهم الاستثنائي في قيادة مجموعة الفكر 20 لهذا العام.

حيث أبدت رئاسة المملكة اهتماما بمخرجات اجتماعات مجموعات التواصل ومنها مجموعة الفكر20، التي من أهم أولوياتنا الحالية إنقاذ الأرواح وإيجاد لقاح جائحة كورونا، ومكافحة تبعاتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية، والعمل من كثب لبناء نظام صحي عالمي قوي يساعدنا على مكافحة الوباء القائم وآثاره قريبة المدى والاستفادة من دروس هذه الجائحة لحماية أمن وصحة الإنسان على المدى الطويل.. ليشتمل البيان الختامي على 32 توصية تتويجا لمسيرة عام كامل من التعاون الدولي بين فرق العمل الـ11 التابعة للمجموعة ومراكز الأبحاث حول العالم. وقمم افتراضية من 119 دولة، وصل عدد متحدثيها 73 متحدثا من مختلف دول العالم، سجل خلالها 2250 مسجلا، وشاهدها أكثر من 550 ألف مشاهدة للبث الفوري، و 146 موجزا بحثيا من 678 باحثا، يعملون في 464 مؤسسة بحثية في 62 دولة، وهي الأعلى مقارنة بنظيراتها من مجموعات الفكر المشاركة في قمم العشرين السابقة، حيث بلغت الأبحاث في دورة الأرجنتين نحو 80 بحثا، فيما بلغت البحوث المقدمة في اليابان 104 أبحاث.

ولاغتنام الفرص وفي أحلك الظروف العالمية المفاجئة، اهتمت المملكة بالفقر والصحة والتعليم والمرأة، وبالأخص الدول النامية، والدول الأشد فقرا وجدولة الديون وإعفائها وسهولة تسديدها، كل ذلك بعيداُ عن المشاريع الإنمائية في كافة المجالات بهدف تقليل التوتر الاقتصادي الذي كان سائدا، لتعبر المملكة بقيادتها “مجموعة العشرين” بالعالم الساحة العالمية في كل الميادين تقريبا.

خالد الجاسر