محرر في الموقع by محرر في الموقع

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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن فوزه بالانتخابات وتويتر يعترض!

`ذكر “تويتر” أن تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي زعم فيها أن هناك محاولة “لسرقة الانتخابات”، قد تكون مضللة.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن فوزه بالانتخابات وتويتر يعترض!

وضع موقع “تويتر” علامة المعلومات المضللة على تغريدة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب حول نتائج انتخابات الليلة. وذكر الموقع ذلك بالقول:”وضعنا تحذيرا على تغريدة منشورة على حساب دونالد ترامب لأنها تنطوي على تضليل بشأن الانتخابات”.

وبلغ عدد أصوات الكلية الانتخابية التي نالها ترامب 213 فيما نال بايدن 224 صوتا، وأشار تقرير لرويترز أن ترامب أعلن دون وجه حق فوزه بالانتخابات رغم وجود ملايين الأصوات التي لا يزال عدها جاريا.

ويأتي ذلك على خلفية تغريدة قال فيها الرئيس الجمهوري ترامب: “إنهم يحاولون سرقة الانتخابات. لن ندعهم يفعلون ذلك أبدا”، دون أن يقدم دليلا على مزاعمه بحسب رويترز.

هاجم الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، الديمقراطيين وقال إنه يحقق مكاسب انتخابية كبيرة حتى الآن، قائلا إنهم ” يحاولون سرقة الانتخابات”.

وأكد “لن ندعهم يفعلوا ذلك ابدا لا يمكن التصويت بعد إغلاق مراكز الاقتراع”!

وكتب فى تغريدة أخرى، “سأدلي ببيان الليلة. فوز كبير!”، ليلمح أنه سيعلن فوزه ، وهو ما كان يخشاه بعض المراقبين، حيث أن ذلك سيدخل الانتخابات فى دوامة من الفوضى.

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