قانون الإفلاس الإماراتي: مراعاة للجائحة بمهلة سخية من 12 شهرا

وأشارت شركة «بيكر آند ماكينزي حبيب الملا»، للمحاماة والاستشارات القانونية في بيان أنه

بالإضافة إلى برنامج الدعم والتحفيز الاقتصادي الشامل الذي أطلقه البنك المركزي في الإمارات العربية المتحدة للحد من الأثر المالي لجائحة كورونا، تمّ إدخال تعديلات جذرية على قانون الإفلاس الإماراتي مرتبطة بتوفير المدينين المتعثرين هامشا من التساهل خلال الظروف المتّسمة بعدم الاستقرار الاقتصادي والاضطراب في السوق بسبب عوامل خارجة عن إرادتهم.

تشمل التغييرات الرئيسية ما يلي: إضافة أحكام جديدة في القانون تتعلق بـ”حالات الطوارئ” مثل الأوبئة والكوارث الطبيعية والبيئية؛ منح المدين حق إرجاء تقديم طلب الإفلاس واللجوء إلى إبرام اتفاقيات لتسوية التزاماته مع الدائنين خارج المحكمة؛ ورسم آلية للحصول على تمويل جديد بموجب قواعد وشروط معينة.

ما الجديد في التعديلات؟

قبل صدور هذا التعديل لقانون الإفلاس، كان يُطلب من المحاكم تطبيق اختبار أكثر تجردا تمهيداً لإفلاس المدين حيث كان الإفلاس قائماً على توقف المدين عن سداد ديونه التجارية.

إلا أن التعديلات الجديدة سمحت للمحكمة أخذ العنصر التقديري في الاعتبار عند تقييمها لموقف المدين، حيث يمكن لها الآن أن تنظر الى الظروف المحيطة بتعثر (أو تعثرات) المدين وأن تقرر منحه مُهلة سخية مدتها 12 شهرا للتفاوض وديًا مع الدائنين على كيفية إيفاء التزاماته.

ومما لا شك فيه أن هذا التعديل يُظهر درجة معينة من المرونة عند مقارنته بالإجراء المعتاد والإلزامي الذي يفرض التقدم مباشرةً إلى المحاكم لإعلان إفلاس المدين، وبعد ذلك تعيين أمين للإمساك بزمام الأعمال التجارية.

وفي الوقت الذي تواجه فيه العديد من الشركات صعوبات مالية أدّت (أو ستؤدي) إلى توقفها عن الدفع، مما يجعلها متوقفة عن دفع ديونها بسبب تأثير جائحة كورونا المباشر وغير المباشر، فقد تكون التعديلات الجديدة على قانون الإفلاس قد وفرت طريقًا بديلًا لما كان يعتبر سابقًا بأنه إفلاس حتمي. كما أضافت التعديلات أيضًا آليات تسمح للمدينين الحصول على تمويل جديد بموجب قواعد معينة، وهو أمر ضروري لسداد ديونهم ومواصلة أعمالهم.

يتطلع الجميع الى قراءة النص الرسمي لتلك المواد المعدلة لقانون الإفلاس بترقب، حيث من شأن هذه الخطوة الاستباقية والآتية ضمن إطار جهود الإمارات لتحديث أطرها التشريعية والتنظيمية بشكل مستمر وللمساهمة في تعزيز ثقة المستثمرين وعزمهم واستدامة أعمالهم في الإمارات العربية المتحدة.

لذلك نوصي الشركات التي تواجه صعوبات ائتمانية أن تفكر بعناية بالتسهيلات الجديدة الممنوحة بموجب هذه التعديلات الأخيرة على قانون الإفلاس الإماراتي.