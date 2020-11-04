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ترامب يقلب التوقعات ويفوز بولاية فلوريدا في سباق محموم

كانت المفاجأة اليوم بفوز ترامب بأصوات فلوريدا وتكساس وأوهيو، أهم الولايات الحاسمة، رغم خسارته أريزونا لصالح بايدن.
و تشهد الانتخابات الرئاسية الأمريكية تنافسا حاميا تلتفت فيه الأنظار إلى ولايات قد تحسم نتيجة السباق بصورة مبكرة مع توالي صدور نتائج أصوات الكلية الانتخابية وصدور فوز ترامب بولاية فلوريدا

محرر في الموقع by محرر في الموقع
ترامب يقلب التوقعات ويفوز بولاية فلوريدا في سباق محموم

تحديث للخبر: نال دونالد ترامب 213 صوتا من أصوات الكليةالانتخابية مقابل 224 صوتا لصالح بايدن. وفشل الأخير بتحقيق فوز في فلوريدا وأوهيو وتكساس مما يعني أن السباق أصبح يتوقف على نتائج التصويت في بنسلفانيا وميتشيغان وويسكونسن.

بعد فوز ترامب بأصوات ولايات فلوريدا وتكساس وأوهيو، بدأ صبره ينفذ وقال في كلمة بعد منتصف ليل الثلاثاء ما يمكن اعتباره إعلانا بالفوز حين اتهم الديمقراطيين بالغش في عد الأصوات، وطالب المحكمة العليا بالنظر في اعتراضه،  مما يؤشر إلى احتمال  تأخير صدور نتائج التصويت في بعض الولايات وطلب إعادة عد الأصوات وبالتالي تأخر إعلان النتائج النهائية اليوم.

وأكدت تقارير صحفية أمريكية تقدم ترامب في ولايتي فلوريدا وتكساس وهما ولايتين حاسمتين في السباق على أصوات الكلية الانتخابية.

وفشلت توقعات الديمقراطيين واستطلاعات الرأي بتحقيق فوز سهل لبايدن في ولايات فلوريدا وتكساس وكارولينا الشمالية بعد أن أظهرت النتائج الأولية تقدم ترامب فيها.

وأضحى التنافس خلال الساعات القليلة الماضية على أشدّه بين الرئيس دونالد ترامب ومنافسه الديموقراطي جو بايدن، لأن ولاية فلوريدا تضم 29 صوتاً في المجمع الانتخابي وهي الولاية الحيوية بالنسبة إلى المرشّحَين، فيما لم يحسم الأمر تماما في الولايات المتأرجحة التي ستسهم بتحديد النتيجة مثل كل من جورجيا وكارولاينا الشمالية.

ويتوقع مراقبون أن فوزا كبيرا لأحد الطرفين هو السيناريو الأسلم للبلاد لأن النتائج المتقاربة قد تؤدي إلى انفلات عنف مُسلَّح للاحتجاج على نتائج السباق إلى البيت الأبيض، خاصة مع تنامي مقوّمات الاضطرابات وسط استقطاب سياسي وغليان شعبي بلغ درجاته القصوى مما يهدد بحدوث فوضى خاصة مع نية ترامب التشكيك بالنتائج في حال خسارته.

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