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سلطنة عمان تفرض ضريبة على ذوي الدخل المرتفع اعتبارا من 2022

خطة وزارة المالية العمانية تشمل إعادة توجيه الدعم واحتساب أسعار جديدة للكهرباء والمياه، بهدف تحقيق مستويات مستدامة للتوازن المالي

محرر في الموقع by محرر في الموقع
سلطنة عمان تفرض ضريبة على ذوي الدخل المرتفع اعتبارا من 2022

وتسببت جائحة كوفيد 19 وانخفاض أسعار النفط بعجز مالي -15.8 % من الناتج الوطني، تعاني منه السلطنة التي أعلنت مؤخرا عن فرض الضريبة على الدخل في 2022. ويأتي ذلك بعد إقرار السلطنة مؤخرا لضريبة القيمة المضافة  ولفتت وكالة الأنباء العمانية أن خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020 – 2024 م ) التي قامت الحكومة بوضعها، تضمنت عدة
مبادرات وبرامج تهدف في مجملها إلى إرساء قواعد الاستدامة المالية للسلطنة، وخفض
الدين العام .

كما تضمن الخطة المالية أهدافا مثل تخفيض الإنفاق الحكومي وزيادة الدخل من القطاعات غير النفطية، وتعزيز الاحتياطيات المالية للدولة، وتحسين العائد على استثمار الأصول الحكومية بما يضمن تعزيز قدرتها على مواجهة أية صعوبات وتحديات مالية، وبما يضعها على مسار النمو والازدهار الاقتصادي.

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