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هل نجح مؤيدو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خداع استطلاعات الرأي؟

يراهن مؤيدو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا على خطأ استطلاعات الرأي وفي حال فوزه ستكون نهاية لمصداقية كل مؤسسات استطلاعات الرأي ووسائل الإعلام الأمريكية بعد فشلها في تقديرات الفوز في انتخابات 2016 بحسب صحيفة بوسطن غلوب

محرر في الموقع by محرر في الموقع
هل نجح مؤيدو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خداع استطلاعات الرأي؟

يعتقد محللين أن أنصار ترامب لا يصدقون القول مع استطلاعات الرأي ويمكن لذلك أن يظهر توقعات خاطئة.

ولكن إذا  ثبتت صحة استطلاعات الرأي عشية الانتخابات ، فسيكون ذلك انتصارا لمنظمي استطلاعات الرأي المحشورين بزاوية ضيقة وحلفائهم الإعلاميين بحسب الصحيفة.

أظهرت معظم استطلاعات الرأي مؤخرا أن جو بايدن والديمقراطيين يتقدمون بشكل كبير. أظهر استطلاع للرأي أجرته جامعة فرانكلين بيرس وجامعة بوسطن هيرالد الأسبوع الماضي تقدم بايدن بهامش 53-39٪.

تُظهر استطلاعات الرأي في ولايات يشتد فيها التنافس بين بايدن وترامب وهي أكثر دقة لأنها تحسب أصوات الهيئة الانتخابية – أن السباق أكثر حدة رغم أن بايدن لا يزال يتمتع بميزة فيها.

كان لدى ترامب في الأسابيع القليلة الماضية حضورا ناشطا على الأرض – لكن ذلك يرجع إلى أن بايدن لم ينظم العديد من التجمعات التقليدية.

لذا فإن الحماسة والجمهور الجمهوريين يمكن أن يكونا مضللين إذا كان القائمون على استطلاعات الرأي على حق.

لكن الجمهوريين يقولون إن هناك سببًا كبيرًا وراء خطأ منظمي الاستطلاعات مرة أخرى – لأن أنصار ترامب لا يتعاونون أو يخشون الاعتراف بمن يدعمون حقًا. إذا كان هذا هو الحال ، فإن تأرجح بضع نقاط فقط يمكن أن يرسل منظمي الاستطلاعات إلى المسار الخطأ.

ومن الممكن أن يكون منظمو استطلاعات الرأي يتحدثون فقط إلى الأشخاص الخطأ. معظم استطلاعات الرأي هذه الأيام مأخوذة من مزيج من الهواتف الأرضية والمحمولة للوصول إلى الناخبين ، بينما تستخدم استطلاعات أخرى الإنترنت لقياس الدعم. وجرت العادة اعتبار استطلاعات الرأي على الإنترنت ضعيفة وغير دقيقة بحسب منظمي استطلاعات الرأي التقليديين ، لكنها في الواقع يمكن أن تكون أكثر دقة في تحديد مكان وجود الناخبين.

ولن تحمل نتيجة الانتخابات الرئاسية من سيفوز بالبيت الأبيض بل مصير استطلاعات الرأي أيضا.

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