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الإمارات: إقرار الميزانية العامة للاتحاد ٢٠٢١ بمصروفات تقديرية ٥٨ مليار درهم

مجلس الوزراء أقر الميزانية العامة للاتحاد ٢٠٢١ بمصروفات تقديرية ٥٨ مليار درهم

محرر في الموقع by محرر في الموقع
الإمارات: إقرار الميزانية العامة للاتحاد ٢٠٢١ بمصروفات تقديرية ٥٨ مليار درهم

اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” الميزانية العامة للاتحاد 2021، وذلك بإجمالي مصروفات تقديرية تبلغ 58 مليار درهم.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ” رغم الظروف الاقتصادية العالمية، مشاريعنا مستمرة وأولوياتنا دائمة، وقطاعات التنمية الاجتماعية لن يتم المساس بها”.

وذكر سموه أن ” كفاءة الإنفاق الحكومي في دولة الإمارات ضمن الأعلى عالمياً ونتطلع إلى عام أفضل وأكثر إنجازاً في 2021″، مضيفاً سموه ” الميزانية العامة للاتحاد في 2021 تواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية دون المساس بأولويات التنمية الوطنية”.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ” رسالتنا لكافة الجهات الاتحادية للعام المالي 2021 هي التوازن في الإنفاق والمرونة في الخطط والكفاءة في الميزانيات”.

وأكد سموه “دولة الإمارات ستكون ضمن الأسرع تعافياً في 2021 والحكومة لديها كافة الأدوات للتعامل مع مختلف السيناريوهات”.

جاء ذلك خلال اعتماد سموه للميزانية الاتحادية للعام 2021 خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الرئاسة بأبوظبي بحضورالفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية و سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة .

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