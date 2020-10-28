جنيف تتصدر مدن العالم بالحد الأدنى للأجر بقرابة 25 دولار بالساعة

اعتمدت مدينة جنيف السويسرية أعلى حد أدنى للأجور في العالم ، بعد أن ‏وافق ‏الناخبون في جنيف على ‏مشروع قرار ‏الحد الأدنى للأجور بنسبة تصويت بلغت 58% ‏من الناخبين .

قانون ‏الحد الأدنى للأجور في جنيف هو الأعلى في العالم ، بعد الموافقة على مقترح ينص على دفع 23 ‏‏فرنكًا سويسريًا مقابل ساعة العمل في جنيف ، وهو ما يعادل في الوقت الحالي 25 دولارًا امريكيًا مقابل ساعة العمل .

ولا يتضمن قانون الكونفدرالية ‏السويسرية بندا حول الحد الأدنى للأجور على المستوى الوطني للدولة، كما أن جنيف هي من أغلى المدن السويسرية، ويتم العمل بقانون الحد الأدنى للأجور في سويسرا من خلال النقابات العمالية السويسرية .

من الناحية الرسمية ، يوجد 3 كانتونات سويسرية تعمل بهذا القانون بشكل رسمي قبل جنيف، و سبق التصويت بالايجاب على قانون الحد الأدنى للأجور في سويسرا على مستوى الكانتونات ، التصويت في 3 كانتونات على قانون ‏‏مشابه وذلك في كانتون ‏جورا ، و تيسينوا ، و نوشاتيل ‏.

قانون الحد الأدنى للأجر في جنيف الذي يعتبر أعلى حد أدنى للأجور في العالم ، تم رفضه مرتين في السابق ، المرة الأولى في عام 2011 ، و المرة الثانية في عام 2014، و كان التصويت السابق ينص على دفع مبلغ 22 فرنكًا سويسريًا في الساعة للعاملين في جنيف لكن تم رفض القانون من 76٪ من مجموع الناخبين .

ولكن يبدو أن هناك تأثيرًا كبيرًا لفيروس كورونا على الحالة المادية للمواطنين في جنيف مما أعاد بالقانون للتصويت ‏وبالتالي ، ساهم انتشار الفيروس في التصويت بشكل إيجابي على ‏قانون الحد الأدنى للراتب في جنيف هذه المرة.

‏وسوف يبدأ العمل بهذا القرار من بداية شهر نوفمبر 2020 ، و سوف يستفيد من ‏قانون الحد الأدنى للرواتب 30,000 عامل يبلغ عدد النساء منهم الثلث ويعمل أكثرهم في مهن التنظيف والمساعدة المنزلية.

تعتبر جنيف من أعلى المدن على مستوى العالم من حيث تكاليف المعيشة، ‏ولا يعتبر ارتفاع الرواتب في جنيف بعد زيادة الحد الأدنى بالارتفاع الكبير ، بل يضع الأشخاص العاملين في جنيف فوق خط الفقر بنسبة بسيطة، ولم تتجرأ الشركات على الاعتراض بعد تهديد بعضها بمغادرة المدينة لأن ذلك سيدفع بالحكومة للاستيلاء على أبنيتها في ظل الجائحة.