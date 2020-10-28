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مجلس الوزراء السعودي يندد بالرسوم الكاريكاتيرية المسيئة للنبي محمد

(رويترز) – جدد مجلس الوزراء السعودي في بيان يوم الثلاثاء رفض المملكة لأي محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب، وندد بالرسوم الكاريكاتيرية المسيئة للنبي محمد.

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مجلس الوزراء السعودي يندد بالرسوم الكاريكاتيرية المسيئة للنبي محمد

ولم يتضمن البيان إشارة إلى دعوات في بعض الدول الإسلامية إلى مقاطعة البضائع الفرنسية بسبب الرسوم التي تنشر في فرنسا.

وقال بيان مجلس الوزراء إنه جدد أيضا رفض المملكة “وإدانتها ونبذها لكل عمل إرهابي أو ممارسات وأعمال تولد الكراهية والعنف والتطرف، والتأكيد على أن الحرية الفكرية وسيلة للاحترام والتسامح والسلام”.

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