مجلس الوزراء السعودي يندد بالرسوم الكاريكاتيرية المسيئة للنبي محمد

ولم يتضمن البيان إشارة إلى دعوات في بعض الدول الإسلامية إلى مقاطعة البضائع الفرنسية بسبب الرسوم التي تنشر في فرنسا.

وقال بيان مجلس الوزراء إنه جدد أيضا رفض المملكة “وإدانتها ونبذها لكل عمل إرهابي أو ممارسات وأعمال تولد الكراهية والعنف والتطرف، والتأكيد على أن الحرية الفكرية وسيلة للاحترام والتسامح والسلام”.

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مصدر مسؤول في وزارة الخارجية : المملكة تستنكر الرسوم المسيئة إلى نبي الهدى وترفض أي محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب وتُدين كل عمل إرهابي أياً كان مرتكبه.https://t.co/umjXF3Bqlj#واس_عام pic.twitter.com/YizHCKsUti — واس العام (@SPAregions) October 27, 2020