محرر في الموقع by محرر في الموقع

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السعودية تنفي صحة تقارير صحفية عن نيتها إلغاء نظام الكفيل

نفت السعودية صحة تقارير صحفية نقل فيها أنه سيتم الغاء نظام الكفيل

محرر في الموقع by محرر في الموقع
السعودية تنفي صحة تقارير صحفية عن نيتها إلغاء نظام الكفيل

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تتجه خلال الأسبوع المقبل للإعلان عن مبادرة تهدف لتحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل وهي المبادرة التي تعني رسميا إلغاء نظام الكفالة في المملكة بعد تطبيق دام لـ 7 عقود على أن يبدأ التطبيق الفعلي خلال النصف الأول من العام المقبل 2021م.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ناصر الهزاني، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تعمل على مبادرات عديدة لتنظيم وتطوير سوق العمل.

وعلق «الهزاني»، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر» على ما تم تداوله حول تغييرات في إطار العلاقة التعاقدية العمالية في المملكة.

وأوضح أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعمل على العديد من المبادرات لتنظيم وتطوير سوق العمل، وسوف يعلن عنها حال جهوزيتها. وتهيب الوزارة بالجميع الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.

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