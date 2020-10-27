محرر في الموقع by محرر في الموقع

أخبار ذات صلة

Posted inمقالات

بعد حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية، توجيه نصائح للمغتربين الفرنسيين

فرنسا توجه نصائح لرعاياها المغتربين تحسباً لردود الفعل على الرسوم المسيئة

محرر في الموقع by محرر في الموقع
بعد حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية، توجيه نصائح للمغتربين الفرنسيين

رويترز-التاريخ: 27 أكتوبر 2020-نصحت فرنسا مواطنيها المغتربين في عدة دول بأخذ احتياطات أمنية إضافية بسبب تصاعد موجة الغضب من عرض الرسوم المسيئة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، في مدرسة فرنسية.

ونشر الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الفرنسية اليوم الثلاثاء نصيحة جديدة للمواطنين في إندونيسيا وبنجلادش والعراق وموريتانيا وتركيا بتوخي الحذر.

وقالت التوجيهات الفرنسية إن على المواطنين الفرنسيين الابتعاد عن أي احتجاجات على الرسوم وتحاشي التجمعات الشعبية.

وشهدت عدد من الدول الإسلامية تصريحات تهاجم القيادات الفرنسية وتتهمها بمعاداة الإسلام وتدعو إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا