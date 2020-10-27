رئيس مجلس إدارة مجموعة العشرين يدعو عالم الأعمال للعمل معا بعد الجائحة

دعا يوسف البنيان، رئيس مجموعة الأعمال قطاع الأعمال للعمل معا بعد الجائحة، وأشاد بدور البنوك المركزية والحكومات في التعامل مع التداعيات الاقتصادية للجائحة.

وأشار في كلمة الافتتاح إلى تحقيق السعودية كأول بلد في الشرق الأوسط يستضيف قمة مجموعة العشرين، لأعلى نسبة من المشاركة النسائية

ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ألقى خالد الفالح وزير الاستثمار، قال إن مجموعة العشرين ضخت 11 تريليون دولار لحماية الاقتصاد العالمي، إن مجموعة الأعمال 20 وشركائها من دول العالم كافة بذلت جهودا كبيرة في هذه الفترة الاستثنائية، وقال “مجموعة الـ20 التزمت بتعزيز إطار التنسيق لمكافحة جائحة كورونا على الصعيد الدولي ليشمل حماية العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية”.

وفي البيان لمجموعة تواصل الأعمال، أعلن وزير الاستثمار خالد الفالح بالنيابة عن الملك سلمان، أن “مجموعة العشرين ساهمت بسد الفجوة التمويلية في الصحة العالمية، حيث ساهمت بمبلغ 21 مليار دولار لدعم إنتاج أدوات التشخيص والعلاج والأدوية واللقاحات وتوزيعها وإتاحتها للجميع. كما ضخت حتى الآن حوالي 11 تريليون دولار أمريكي لحماية الاقتصاد العالمي مع التزام واضح وعزم على القيام “بكل ما يلزم” للتغلب على آثار هذه الجائحة”.

وأكد أن “المجموعة أعطت للدول الأكثر فقرا من خلال مبادرة تاريخية لتعليق مدفوعات الديون بقيمة 14 مليار دولار أمريكي، حيث قدمت هذه المبادرة إعفاءات لـ73 دولة مؤهلة”، مشيرا إلى أن “جائحة كورونا، أدت لاضطرابات في سلاسل الإمداد والتوريد والتوقف شبه الكامل في قطاعات مثل السياحة كما أدت لاضطرابات واسعة النطاق في الأسواق العالمية. وبناء على ذلك، قامت مجموعة العشرين بمناقشة أفضل الممارسات لدعم انتعاش التجارة الدول ية وتحفيز التنوع الاقتصادي وتعزيز الاستثمار الدولي ،بالإضافة إلى دعم القدرة التنافسية الدولية للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة”.

وأضاف: “أدركنا في المملكة أن التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة، هو من أولويات سياسات مجموعة العشرين وأمر محوري لتحقيق الإمكانات الكاملة لاقتصادنا الوطني، وقمنا بإجراء إصلاحات واسعة النطاق لتمكين المرأة في المنزل والعمل، بما في ذلك برامج وممكنات ريادة الأعمال وتحديدا حظر التمييز على أساس الجنس في الوصول إلى الخدمات المالية، مما يجعل المملكة واحدة من ثلاث دول فقط على مستوى العالم في تطبيق ذلك”.

وقال ألكسندر شوكين رئيس مجلس ادارة الغرف التجارية الروسية ورئيس مجموعة الأعمال الروسية السابق:” “كان الدور الذي أدّته مجموعة الأعمال في المساهمة في صياغة الأجندة وعملية صنع القرار في قمم مجموعة العشرين على مدى العقد الماضي أساسياً في تطوير الحوار بين مجتمع الأعمال ومجموعة العشرين. وقد نتج عن هذه الجهود شراكات مهمة بين المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والحكومة.”