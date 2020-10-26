انطلاق أعمال مجموعة الأعمال التابعة لـ«العشرين»

اسمتع مجتمع الأعمال لمجموعة العشرين في قمة مجموعة الأعمال الافتراضية السعودية اليوم

إلى وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح.ممثل رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين والذي تحدث نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للترحيب بالضيوف وتوضيح خطط المملكة في قمة العشرين.

كما ألقى يوسف البنيان، رئيس مجموعة الأعمال كلمة تحدث فيها عن تحقيق السعودية كأول بلد في الشرق الأوسط يستضيف قمة مجموعة العشرين لأعلى نسبة من المشاركة النسائية، ولفت إلى جهود السعودية ومجموعة أعمال القمة في تبني الاقتصاد الدائري والاستدامة لحماية كوكب الأرض.

كما تناول قضايا الشمول وتمكين النمو الشامل ضمن أكثر القضايا الاقتصادية إلحاحًا”. وقال رئيس مجموعة الأعمال السعودية يوسف البنيان: “تتصدر جهود المجموعة على قيادة مرحلة التعافي بعد تفشي الوباء وسبل التعاون بين جميع الأطراف للمساعدة في إعادة بناء اقتصاد عالمي أكثر شمولاً واستدامة”.

ولفت البنيان إلى أهمية الاقتصاد الرقمي ، وكيفية بناء مستقبل أكثر استدامة ، وخلق الساحة للمرأة في مجال الأعمال”.