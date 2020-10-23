هل ستتأثر الشركات الفرنسية بمواقف الرئيس الفرنسي من الإسلام؟

انطلقت دعوات شعبية لمقاطعة المنتجات الفرنسية في الكويت ودول خليجية اخرى، دون أن يظهر أي تهديد جدي بتأثير المقاطعة على الشركات الفرنسية.

يأتي ذلك مع مواصلة الرئيس الفرنسي لمبادراته التي اعتبرت تحريضا ضد المسلمين واستعداء للدين الاسلامي. وأشارت صحيفة فورين بوليسي إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يزعم أن خططه تهدف إلى إنهاء الانقسام الاجتماعي ومحاربة التطرف العنيف، وهو لا يختلف عن من سبقه من رؤساء فرنسيين تعهدوا منذ الثمانينيات بتأسيس اسلام فرنسي جديد، وهو يحاول اصدار قانون حول الاسلام سيناقشه البرلمان الفرنسي في ديسمبر ويمكن أن يتسبب بإقصاء قرابة 9% من الفرنسيين، أي 6 ملايين فرنسي مسلم، ويقترح القانون الغاء الاعتماد على أطراف خارجية مثل الجزائر والمغرب وتركيا في تدريب الأئمة في المساجد في تلك الدول.

ورغم أن ماكرون حاول استهدام التطرف الإسلامي إلا أنه لم يراوغ بل مضى ليزعم أن الدين الاسلامي يمر بأزمة في كل أنحاء العالم. ويتهم منتقدو ماكرون أنه بدلا من مكافحة الارهاب كظاهرة اجرامية بدأ بخطابه ببناء مشكلة اسلالامية يستهدف فيها كل المسلمين ودينهم.

يلمح آخرون إلى أن ماكرون يواجه أزمة شعبيته المترجعة باختلاق عدو داخلي هو الأقلية المسلمة.

ونشرت واشنطن بوست مقال رأي ينتقد تحركات الرئيس الفرنسي ضد المسلمين ويشير المقال إلى أن فكرة إصلاح حال المسلمين في فرنسا لا يجب أن تعني وصم كل المسلمين بالإرهاب واستعداءهم.

واشار تقرير لبوليتيكو إلى أن ماكرون سيحمل قضية مواجهة التطرف الاسلامي لجعلها قضية انتخابية سنة 2022 ضمن قضايا تتراوح بين معالجة جراح الماضي الاستعماري الفرنسي ومحاربة التحريض ضد الاسلام والعنصرية.