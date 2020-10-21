بلومبرغ: بدء مباحثات إماراتية اسرائيلية حول أنبوب نفط

وقعت شركة خطوط الأنابيب الأوروبية الآسيوية ، التي تسيطر عليها الحكومة الإسرائيلية ، وشركة

ميد ريد لاند بريدج MED-RED Land Bridge Ltd (وهي تحالف “كونسورتيوم” من الشركات الإماراتية والإسرائيلية)ومقرها الإمارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم للتعاون في نقل النفط الخام والمنتجات النفطية بين الخليج العربي والأسواق الغربية

وبدأت إسرائيل والإمارات محادثات حول خط أنابيب نفط يربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط ​​والذي يعتبر المسؤولون الإسرائيليون عملياته سرية للغاية.

ويأتي الاتفاق بعد أن أعلنت الإمارات ، ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك ، وإسرائيل في أغسطس آب عن تطبيع العلاقات. ناقش الاثنان منذ ذلك الحين إنشاء سفارات وبدء رحلات جوية مباشرة وصفقات تجارية.

تشرف شركة EAPC على تشغيل خط أنابيب إيلات – عسقلان ، الذي بنته إسرائيل وإيران في الستينيات، وتبلغ طاقته 600000 برميل في اليوم وحوالي 23 مليون برميل من مساحة التخزين.

وحاليا يتم شحن معظم النفط من الخليج إلى أوروبا إما عبر قناة السويس أو عبر خط أنابيب سوميد المصري ، والذي يمكنه ضخ 2.5 مليون برميل يوميًا.

شركة خط أنابيب عسقلان إيلات المحدودة ، كما كان يطلق عليها سابقاً ، كانت مملوكة بشكل مشترك للدولة اليهودية والحكومة الإيرانية، وتم استخدامه لنقل نفط طهران إلى الأسواق الأوروبية.

بعد الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979 ، أصبحت الدولتان أعداء. ومع ذلك ، ظلت إسرائيل لعدة سنوات تسمح بشحن النفط الإيراني عبر خط الأنابيب سرًا ، بما في ذلك من قبل مؤسس شركة جلينكور وتاجر السلع المخالف للعقوبات مارك ريتش.

تنازع البلدان حول خط الأنابيب في الآونة الأخيرة ، حيث تطالب طهران بتعويض بعد أن استحوذت إسرائيل على حصتها البالغة 50 في المائة. حتى اليوم ، يمكن للجيش الإسرائيلي مراقبة المعلومات المتعلقة بما يتدفق عبر خط الأنابيب.

وقالت شركة خط أنابيب ايلات عسقلان EAPC إن اتفاق يوم الثلاثاء ، الذي لم يتم الكشف عن تفاصيله المالية ، سيسمح أيضًا بنقل النفط من منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​والبحر الأسود إلى آسيا.