مليون عامل مصري سيدخلون ليبيا مطلع أكتوبر

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها العابد لمراسل الأناضول، عقب عودته من زيارة مصر ضمن وفد حكومي.

وقال العابد: “وقعنا مع مصر عقودا بقيمة 19 مليار دينار ليبي (4.24 مليارات دولار)”، دون أن يقدم تفاصيل بشأن هذه المشروعات. وأضاف: “هذه المشروعات تحتاج إلى مليون عامل مصري لتنفيذها، وسيبدأون دخول ليبيا مطلع أكتوبر”.

وبين أن هذا “يأتي في إطار التعاون مع الشركات المصرية لتنفيذ خطة مشاريع التنمية والبنية التحتية”.

وخلال الأشهر الأخيرة، شهدت علاقات طرابلس والقاهرة تطورا إيجابيا عقب زيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى ليبيا، في 20 أبريل/ نيسان الماضي.

وفي أكثر من مناسبة، أعربت مصر عن دعمها لحكومة “الوحدة الوطنية” الحالية في ليبيا.

والخميس، وقعت ليبيا ومصر، 14 مذكرة تعاون في مجالات اقتصادية مختلفة، إضافة إلى 6 عقود لتنفيذ مشاريع ليبية.

ومنذ أشهر، تشهد ليبيا انفراجا سياسيا؛ ففي 16 مارس/ آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات، بعد معاناة لسنوات من الصراع المسلح حول الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

ونقلت صحيفة الأهرام المصرية أن الوزير ذكر أنه بحث مع وزير القوى العاملة المصري، آليات الربط الإلكتروني، ومتابعة مراحل تنفيذه بشكل دقيق، «سيكون لدينا في ليبيا خلال الأيام القليلة المقبلة، فريق عمل من الوزارة لينهي الإجراءات اللازمة لانطلاق هذه المنصة، بحيث يكون بعدها فتح الطيران المباشر بين المطارات الليبية والمصرية».

وتابع أن الربط يساعد في معرفة عدد العمالة التي دخلت ليبيا، وأماكن عملهم وتخصصاتهم، سواء كان عملًا نظاميًّا لدى شركة، أو لدى أفراد، وهذا يعود بالفائدة عليهم وضمان حقوقهم، موضحًا أن تطبيق الربط الإلكتروني «وافد» يقضي على أي أزمات كانت تحدث في الماضي.