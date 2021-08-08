إن كان “آد” أو المقيطيب فالحكاية تمحورت حول تجربة الزائر واسعاده

حكايات عدة نسجتها أنامل الشباب بالتحدي والطموح الذي يعانق عنان السماء، هكذا كانوا آلاف الشبان السعوديين، الذي اتخذوا “التحدي” شعاراً عندما يستبعد الغرباء احتمال نجاحهم بزعم أنهم لن يكونوا قادرين، لكن الحقيقة تؤكد أن المستحيل يتردد في أبجدية قاموسهم ، أليس أحدهم قد خط منذ عقود شغفه بالسجال مع “المهرة اللي تغلى”؟

كانت تلك المهرة بالنسبة إلى الشاب عبدالعزيز المقيطيب ابن السابعة والعشرين أن يجعل من سنواته التالية بعد 2012 قصة ملهمة يرويها لنفسه ويتردد صداها بين حضور “حكايا” هنالك، ومستنشق لهواء “تنفس” ذات مساءٍ، وسارق نظرة إعجاب وانبهار نحو طاولة “إفانكا” وأبيها صانع الإثارة أينما حل وارتحل، فكيف حدث كل ذلك؟

لندع الأحداث والتواريخ تتكلم، طالما أن الشاب الثلاثيني أصبح أربعينياً وشيبت مفارقه التفاصيل، فإذا كنت من سكان الرياض أو ساحلي المملكة الغربي والشرقي، أو قادتك بعثتك وتجارتك وحب الاستكشاف نحو الفخامة الملكية إلى ربوع لندن، فإنك من حيث تدري أو لا تدري لا بد أن تكون سرقت نظرة من ابن المقيطيب، أو هو الذي ألقى بك في عالمه الساحر، وقصصه المشوقة، التي اعتاد أن يجعل من روادها أبطالاً، فيما هو يقف خلف العدسة، يستمتع برواية الحكاية.

بالنسبة إليه، فإن الكلمات المفتاحية لأي نجاح فعلي هو ملامسة شغف الناس، فعندما يجد الزائر غايته ويتلمس في كل ركن وزاوية شيئاً من وجدانه، فإنه في تلك اللحظة يبدأ يحجز مقعداً بين جمهور عبد العزيز الذي يستهدفه.

فهو يريد مكاناً يزخر بالحياة إن لم نقل يرقص بها. ألم تر تصفيقات الجماهير في “حكايا مسك”، يوم يروون لبعضهم أمجاداً وأساطير وأسراراً ومسرحيات؟

إن بين كل كفين تصفق كف أخرى تبارك ذلك الشغف وتطالبه “هل من مزيد”؟

لدى عبدالعزيز، المولع باستنطاق غريزة الفرح في الحشود، التي ظلت أكثر الأحيان كأن على رؤوسها الطير، ليس استمتاعاً وذوباناً في بهاء الحفلة وسيراً مع الخيال في ردهات الإبداع، ولكن سأماً ومللاً وحضوراً على هيئة أداء واجب.

لكن إذا رأيت هكذا مشهداً فاقلب الصفحة واعلم أن المكان ليس في عهدة عبدالعزيز المقيطيب. هكذا قالت حفلات أرامكو وسابك في “إثراء” وحكايا وتنفس وسواها، وحيثما حلت علامته التي تسبقه “آد”، تقول لعشاق اللحظات الفارقة “هلموا إلي”. ليس من الجزاف القول إن “التحدي” بالقدر الذي هو شعار عند أناس، هو كذلك لآخرين ضنى وشقاء. إلا أن الفارق هو متعة الإنجاز التي تعقب أكبر التحديات، لتجعل عظماءها ينسون المتاعب، بل ويتلمسون طاقة تتسلل إلى جيناتهم نهاية كل محطة والصعود لما بعدها. لذلك لم يستطع ضيفنا مقاومة جموحه، وهو يداري فضوله وسط أمواج صناعته التي ظلت تتعدد وتتوالد، فإدارة المنتديات لم تعد قصة كافية بمفردها، فأين هو المحتوى الذي يجذب الجموع ويبهرهم؟ وماذا عن الصورة والمقطع الذي يوثق ضحكة خاطفة أو دهشة على محيا الوجوه؟ عبدالعزيز يعشق الوقوف على الأرض الخاوية ليخطط للدهشة من أين تبدأ وكيف ستسير ومتى ستنتهي. يعشق توثيق تلك المشاهد واللحظات لتبقى خالدة، ويعرف تمامًا كيف يوفر قبائل من “المعدات” وأمم من الفنيين وكل عقل ويد تتقاسم الطموح معه وصولًا للأهداف بدقة. حين تفرح بالعيون النضرة في لحظات كتلك الخالدة في فعالية “تنفس” في الرياض، فعليك أحياناً أن تفكر أين ذهب الخيال بمستضيفك المقيطيب.

إنه على الأرجح اختطفه هيام من المثالية، فانشغل بالوسادة والأريكة التي تلقي عليها الأجساد المنهكة بالطرب أو التصفيق أو التجول أثقالها في آخر لحظات الليل، فعالم الضيافة عنده مثل عالم التكنولوجيا وهندسة اللوجستيك شغف آخر، لا يستطيع مقاومة إغرائه، يحق لنا القول أنه متخصص في الإبهار. هل طالت الرحلة؟ ربما ولكن في سباق عبد العزيز نحو العلياء وإيجاد بهجة الجماهير وصناعة المتعة، الطريق، “قد بدأ للتو”. أليس الموعد هنالك في “ذا لاين” وأخواتها؟ قل إنه يبالغ أو أخذ من كل فن طرف، أو ما شئت فإنه ماض، على سجية عربية أصيلة للسائر نحو الأمجاد “فمن تكن العلياء همة نفسه…فكل الذي يلقاه فيها محبب”. تعباً كان أو ضجراً أو تصفيقاً وطربا. كل ذلك عززه عبد العزيز بالمزيد من التعلم في أشهر المدارس العالمية لينهل من شتى العلوم التي تعينه على أن يروي القصة ويصنع الدهشة.