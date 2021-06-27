محمد أبونيان: بفضل رؤية 2030الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية تتعافى وتدعم الاقتصاد المحلي

“أريبيان بزنس” وجّهت السؤال إلى محمد إبراهيم أبونيان، الرئيس التنفيذي لشركة الحسن غازي إبراهيم شاكر وعضو مجلس إدارة مجموعة أبونيان القابضة، الذي يُعد أحد أصغر الرؤساء التنفيذيين لشركة مدرجة في المملكة العربية السعودية.

أبونيان قدم أجوبة تحليلية عن السؤال مستلهما ذلك من خبرته العملية، إذ أنه يرأس شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر (شاكر) وهو عضو مجلس إدارة مجموعة أبونيان القابضة منذ عام 2018. كما أنه شغل سابقا منصب رئيس الاستراتيجية والتحول في شاكر، حيث قاد برنامج التحول الاستراتيجي للشركة ونجح بإعادة الشركة إلى الربحية لأول مرة منذ عام 2016.

يقول أبونيان في إجابته على كيفية قيادة الشركات الصغيرة والمتوسطة النمو الاقتصادي في السعودية، أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يحتل أهمية كبيرة ضمن رؤية السعودية 2030، حيث يساهم بتنويع الاقتصاد ويعزز من تنافسية المملكة على الصعيد العالمي.

ويضيف: تسببت جائحة كوفيد-19 في انكماش الاقتصاد العالمي، مما أدى إلى ظهور مجموعة من التحديات لواحد من أهم محركات التنويع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية.

وعلى الرغم من هذه التحديات التي فرضتها الجائحة، حافظت الشركات الصغيرة والمتوسطة على نمو ثابت، وهذا بدوره ساهم بشكل إيجابي في خلق فرص العمل في جميع أنحاء المملكة.

وبفضل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تواصل رؤية السعودية 2030 دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال مجموعة متنوعة من برامج الإصلاح التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد مع التركيز بشكل رئيسي على تعزيز القدرات المحلية، والتي تهدف في نهاية المطاف إلى زيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 20٪ إلى 35٪.

وعن الشركات الصغيرة والمتوسطة ورؤية السعودية 2030 يشرح أبونيان بالقول: “في ذروة جائحة كورونا، كان للدعم الحكومي المقدم للقطاع الخاص دور فعّال في تخفيف الأثر السلبي لهذه الأزمة التي ضربت العالم أجمع، إذ تمت زيادة حزم الدعم لتصل قيمتها إلى 61 مليار دولار، بما فيها تخصيص 13.3 مليار دولار بهدف تخفيف عبء انخفاض السيولة النقدية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

ويشكل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة إحدى الركائز الأساسية لرؤية المملكة العربية السعودية الطموحة 2030 وهو القوة المحركة للنمو الاقتصادي. لذلك، فقد أولت الحكومة اهتماماً كبيراً بهذا القطاع، مما أتاح لها المزيد من النمو ودعم ريادة الأعمال من خلال تعزيز اللوائح والدعم التمويلي. وكدليل على الاهتمام الكبير بالشركات الصغيرة والمتوسطة، شهدنا دعماً قوياً للشركات الصغيرة والمتوسطة، مما وفر أرضية خصبة للنمو والمنافسة. وفي هذا الإطار، نتعاون في شاكر مع مجموعة متنوعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك خبراء التركيب من شركات المقاولات الفرعية ومراكز الخدمة المعتمدة التي تدعم عملياتنا في كافة أنحاء المملكة.

ويتطرق للتوافق مع الدعم الحكومي للقطاع الخاص مبينا أنه في الوقت الذي تلعب فيه رؤية 2030 دوراً هاماً في توجيه القطاع الخاص لاستعادة عافيته من تبعات جائحة كوفيد-19، فإن الشركات التي تمكنت من العودة إلى المسار الصحيح هي تلك التي استفادت من بيئة الأعمال المريحة في المملكة العربية السعودية. وبنفس الطريقة التي استفادت بها الشركات الصغيرة والمتوسطة من الفرص التي حددها برنامج الإصلاح في المملكة، أطلقنا في شاكر برنامج التحول الاستراتيجي الذي أضفى مزيداً من المرونة على أعمالنا، وأعاد الشركة إلى الربحية لأول مرة منذ الربع الثالث من عام 2016.

ومن خلال التركيز على تحسين التكلفة والكفاءة التشغيلية، نجح البرنامج في تحقيق تحول أساسي في الأعمال مما أدى إلى زيادة كبيرة في إيرادات المبيعات وتحقيق نتائج أفضل. وبرأيي، يمكن تطبيق نفس نهج التحول على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتعرض لضغوطات إما بسبب ظروف أعمالها الداخلية أو الخارجية. ولا شك بأن بيئة الأعمال الداعمة التي طورتها الحكومة كانت مساهمةً هامة في أدائنا. ويسعدنا أن نكون من المساهمين في زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد السعودي بصفتنا شركة رائدة في السوق في قطاع التكييف والأجهزة المنزلية، وأتطلع شخصياً إلى رؤية الشركات الصغيرة والمتوسطة تبدأ أعمالها أو تتبع نفس الخطوات في تحقيق النمو لأعمالها.

الرقمنة وأهميتها بالنسبة للعولمة من الجوانب التي يرى أبونيان أهميتها مشيرا إلى أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يُشكل أهمية كبرى في بناء اقتصادات مستدامة. ومع أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ترتكز على قاعدة أعمال محلية، إلا أن الاتجاه المتزايد نحو الرقمنة أسهم بخلق فرص لعولمة هذا القطاع. وقد أظهرت جائحة كوفيد-19 قدرة تعزيز الابتكار الرقمي من مرونة الأعمال، يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه المملكة العربية السعودية تحولاً رقمياً كبيراً. وقد تمكنت الشركات الصغيرة والمتوسطة التي استفادت من الثورة الرقمية في المملكة من الوصول إلى أسواق جديدة وخفض التكاليف التشغيلية.

وفي حين ننظر إلى شاكر كواحدة من الشركات الرائدة في السوق وتحمل نهجاً مماثلاً للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، فإننا ندرك قوة الرقمنة، وقد طورت عدداً من المبادرات لزيادة مبيعات التجارة الإلكترونية، وترسيخ مكانتنا كلاعب رئيسي في التجارة الإلكترونية والتوزيع.

ويوضح أبونيان أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز التنمية مبينا أنها تعد مصدراً مهماً لتوفير فرص العمل وخلق فرص اقتصادية في جميع أنحاء المملكة. توفر الشركات الصغيرة والمتوسطة فرص عمل هامة بتكلفة رأسمالية منخفضة نسبياً قياساً بما تحققه من عوائد كبيرة مع إفساح المجال لتوزيع عادل للدخل في المملكة العربية السعودية، مما يساهم بشكل فعال في تطوير اقتصاد مستدام.

مضيفا بأنه لا شك في أن لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً مهماً في دفع عجلة اقتصاد السعودية، حيث يوفر فرص عمل، ويعزز القدرات المحلية والتنافسية لبيئة الأعمال ويساهم في تنويع الاقتصاد، فضلاً عن نمو الصادرات غير النفطية.

ويختتم محمد أبونيان حديثه بالقول: “أودّ الإشارة إلى ضرورة توافق سياسات الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل وثيق مع المبادرات الحكومية لضمان النمو المستدام في المستقبل. وتعتبر هذه الشركات مؤثراً فعالاً في النمو الاقتصادي للمملكة، لكن بنفس الوقت يتوجب القيام بالمزيد للاستفادة من الفرص التي توفرها رؤية 2030، بما في ذلك إقامة شراكات هادفة والبناء على القدرات والخبرات المحلية. أتوقع بأن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستشكل مستقبل القطاع الخاص، فقد بدأت العديد من شركات القطاع بترجمة هذا النهج فعلياً على أرض الواقع”.