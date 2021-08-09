الاستثمار السعودي البريطاني المستدام يدعم تحوّل المملكة نحو الاقتصاد الأخضر

ويرى فيصل بهانا مدير منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في “جيرسي فاينانس”، أن الوقت الحاضر، يتطلب الجهود الرامية لبناء الاقتصادات المستقرة والمزدهرة عبر العالم إعادة توجيه الاستثمارات نحو الأنشطة الاقتصادية القائمة على مبادئ الشفافية والمسؤولية والمُساءلة، ضمن نطاق التأثير الأوسع لهذه الأنشطة، بما يتجاوز القيم المحصورة بالمساهمين، ليشمل جميع أصحاب المصلحة المتأثرين بها.

ولضمان التوازن العادل بين الأهداف الاقتصادية والبيئية والاجتماعية من جهة، وبين مساعي تحسين رفاهية الإنسان والحدّ من أثر التحديات العالمية مثل التغير المناخي وغياب التنوع البيولوجي وغيرها، من جهة أخرى، ينبغي دمج الاعتبارات غير المالية، أو المفاهيم المستدامة الخضراء، في جميع القرارات الاستثمارية. ولا يمكننا الاستهانة بأهمية الاقتصاد الأخضر كعنصر أساسي يجمع بين أهداف النمو الاقتصادي ضمن منظور التنمية المستدامة بكل مقوماتها.

ولطالما كانت فجوة موارد التمويل ظاهرة بوضوح على مدى سنوات عديدة. وقُبيل تفشي جائحة “كوفيد-19″، أشارت تقارير الأمم المتحدة الإنمائية إلى وجود فجوة تمويل سنوية تبلغ 2.5 تريليون دولار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وبصورة مماثلة، أكدت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة الحاجة إلى تأمين استثمارات صافية إضافية بقيمة 1.4 تريليون دولار، بهدف تطبيق حلول الطاقة المتجدّدة حتى عام 2030 ضماناً لتحقيق تلك الأهداف العالمية في مجال الطاقة المتجددة.

وقبل الجائحة أيضاً، ظهرت إمكانات التمويل المستدام واضحة، حيث أشارت التقارير إلى أن اعتماد نهج التمويل المستدام يمكن أن يحقق نمواً اقتصادياً عالمياً يبلغ 26 تريليون دولار حتى عام 2030، ويُساعد في توفير أكثر من 65 مليون فرصة عمل جديدة على مستوى العالم. ولم يقتصر أثر الجائحة على تحفيز الحكومات فحسب؛ بل سرّعت أيضاً من مساعي المستثمرين في القطاعات العام والخاص والحكومي نحو اعتماد أهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والتمويل المستدام. وفي الواقع، يطالب المستهلكون بصورة متزايدة، بأن يكون لاستهلاكهم الشخصي واستثماراتهم أثر إيجابي حقيقي أكبر على الاقتصاد.

وفي منطقة الشرق الأوسط التي تسهم فيها مبادئ المستثمرين واعتقاداتهم بدور هام في اتخاذ قرارات التمويل، يمكن للتمويل المتوافق مع الشريعة أيضاً أن يسهم بدورٍ قوي وفاعل في التوسع باعتماد أجندة الاستدامة، نظراً لتوافقه المبدئي مع ما تمثله أهداف التنمية المستدامة من حوكمة رشيدة ومسؤولة، ونمو شامل للجميع، واستدامة للموارد والبيئة حول العالم. وهناك اعتراف دولي متزايد بالتوافق الواضح بين المبادئ الأساسية للتمويل المتوافق مع الشريعة، وبين الأهداف والغايات الأساسية للحوكمة.

ويعتبر مبدأ الاستثمار المتوافق مع الشريعة والاستثمار المستدام في الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ظاهرتين حديثتين نسبياً تقومان على مفهوم السعي لممارسات اقتصادية وتجارية واعية وشفافة يستفيد منها الجميع، وتتجاوز أصحاب الاستثمارات، لتشمل الأطراف الخارجية غير المرتبطة بتلك الاستثمارات بصورة مباشرة، مع الحرص على عدم الإضرار بالبيئة والمجتمع.

وفي التمويل المتوافق مع الشريعة، هناك ممارسات وهيكليات فريدة، مثل وجوب دفع الزكاة وسعي العائلات والشركات إلى تخصيص الأوقاف والصدقات الجارية، والتي يتم تصميمها بصورة تتجاوز مجرد تحقيق الأرباح، وتهدف إلى المساواة في توزيع الثروات، وهي مبادئ تقيس التأثير والعائد التجاري من منظور الاستدامة الذاتية. وتتطلب حوكمة التمويل المتوافق مع الشريعة، تحديداً، إيجاد هيكليات تدقيق شرعي مستقلة، داخلياً وخارجياً، تتمتع بصلاحيات مماثلة لمجالس إدارة الشركات، وتُمثل الإشراف المستقل الذي يعدّ هدفاً أساسياً للحوكمة.

وفي المملكة العربية السعودية، تجذب المبادرات والبرامج العديدة المندرجة في إطار استراتيجية رؤية المملكة 2030 أنظار المستثمرين حول العالم، كما يجتذب توجهها القوي نحو زيادة الاعتماد على التكنولوجيا والانفتاح الاقتصادي والاستدامة، وتطوير أدوات وهياكل مالية مبتكرة مدعومة بالتشريعات والأنظمة المالية، اهتماماً كبيراً من المستثمرين الدوليين الطامحين لدخول سوق المملكة، والمشاركة في قصة النجاح السعودية.

وفي هذا السياق، كان مجلس الأعمال السعودي البريطاني المشترك لمنتدى الاستثمار البريطاني السعودي المستدام عُقد في لندن بتاريخ 13 يوليو 2021، كفرصة مثالية لبحث دور القطاع الخاص في دعم التحولات الاقتصادية للمملكة، عقب إطلاق مبادرة “السعودية الخضراء”، وشاركت “جيرسي فاينانس” كراعٍ رئيسي للمنتدى، بحضور مستثمرين وممثلين عن حكومتي المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية، ضمن إطار عمل المائدة المستديرة للاستثمار المستدام التي انطلقت في أكتوبر عام 2020.

وأظهر المؤتمر أهمية قضايا الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وركّز على تصميم منتجات التمويل الأخضر بما يتوافق مع “مبادرة السعودية الخضراء” الهادفة لتقليل النفايات والحدّ من البصمة الكربونية.

كما ناقش المؤتمر مبادرات أخرى مثل كيفية تعزيز مساعي المملكة نحو التميز في الحوكمة والتنوع، والتحوّل إلى اقتصاد أكثر خضرة واستدامة، وأهمية دور القطاع المالي وتعزيز التكنولوجيا المالية ورأس المال الاستثماري والسندات الخضراء، ودور الإصلاحات التشريعية والحوكمة ونماذج التشغيل المتطورة في فتح الأبواب أمام المستثمرين نحو مزيد من الفرص.

وركّز المشاركون في المؤتمر على اهتمام حكومة المملكة المتحدة بتعزيز الاستثمار الاستراتيجي مع السعودية، وتوافق الخطة البريطانية ذات الـ 10 نقاط مع رؤية المملكة 2030، في الوصول إلى انبعاثات صفرية وثورة صناعية خضراء، بما يشمل إنتاج طاقة الرياح البحرية وطاقة الهيدروجين منخفضة الكربون والجيل الجديد من المفاعلات الصغيرة وغيرها، مؤكدين على أهمية مشاركة السعودية في قمة الاستثمار الأخضر التي تستضيفها المملكة المتحدة، والتي ترأس حالياً مؤتمر كوب COP26.

كما استعرض الحاضرون مشاركة صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مجموعة العمل الدولية لصناديق الثروة السيادية “الكوكب الواحد”، ومشروعات نيوم مدينة متعددة الأصول التي تعتمد على إنتاج الهيدروجين، وطموح صندوق الاستثمارات العامة لاعتماد المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة لتعزيز الاقتصاد الأخضر وإيجاد فرص العمل للسعوديين، مع الإشارة إلى التماثل بين صناديق التمويل المتوافقة مع الشريعة واستثمارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

واستجابة لهذه التطورات في مجال الحوكمة والتمويل المستدام، والحرص على الاستفادة من عناصر القوة الحالية لدى جيرسي، مع الاعتماد على سمعتها كجهة متخصصة مفضلة للتمويلات العالمية، أطلق المركز المالي العالمي في جيرسي (IFC) استراتيجية استدامة جديدة تركز خطتها على التعاون والتواصل وتحسين المهارات، وترسيخ مكانة جيرسي كمؤسسة رائدة في مجال التمويل الدولي المستدام، بهدف إنشاء شراكات مع أصحاب المصلحة تدمج الاستدامة ضمن القطاعات، سعياً لتعزيز التعاون، وإجراء قياسات أداء مستقلة، وزيادة التركيز على دمج الاستثمار في قلب المهارات المطلوبة، كأولوية تساعد في تلبية استراتيجيات المستثمرين المتغيرة.

واعتماداً على سمعتنا الراسخة كمؤسسة رائدة في التمويل الدولي المستدام، تستعد جيرسي للبناء على علاقتها الحالية مع المملكة، وتعزيز تعاونها مع أصحاب المصلحة المحليين لدعم المستثمرين السعوديين والأجانب، وستسهم التطورات التي يشهدها الإطار التشريعي الداعم للأعمال، في استقطاب اللاعبين الكبار في القطاع المالي للاستثمار في المملكة.

كما سيساعد توجّه المملكة نحو الخصخصة في تنمية اقتصادها غير النفطي، وسيحرص كثير من الشركاء الأجانب الراغبين بالاستثمار في القطاع الخاص على الوصول إلى مزوّدي التمويلات الدولية من الفئة الأولى، مثل جيرسي، لهيكلة استثماراتهم المستقبلية في المملكة.