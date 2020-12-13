تعرُض وزارة الخزانة الأميركية لاختراق من قراصنة مدعومين من حكومة أجنبية

(رويترز) – قالت مصادر مطلعة بالولايات المتحدة إن مجموعة تسلل إلكتروني عالية المستوى مدعومة من حكومة أجنبية تجسست على رسائل البريد الإلكتروني الداخلية بوزارة الخزانة ووكالة مسؤولة عن تحديد سياسة الانترنت والاتصالات.

بدورها أكدت الإدارة الأميركية الأحد أنها في حالة تأهب بعد تقارير صحافية عن تعرّض وزارة الخزانة ووكالة فدرالية أخرى على الأقل لهجمات إلكترونية تقف وراءها حكومة أجنبية.

وذكرت ثلاثة مصادر مطلعة أن هناك مخاوف داخل أجهزة المخابرات الأمريكية من أن المتسللين الذين استهدفوا وزارة الخزانة والإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات بوزارة التجارة استخدموا أداة مشابهة لاختراق وكالات حكومية أخرى.

وقال جون أوليوت المتحدث باسم مجلس الأمن القومي “حكومة الولايات المتحدة على علم بتلك التقارير ونحن نتخذ كل الخطوات الضرورية لتحديد وعلاج أي مشكلات محتملة مرتبطة بهذا الموقف”.

وقال أحد المصادر إن الاختراق كان خطيرا لدرجة دفعت لعقد اجتماع لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض أمس السبت.

وقال مصدر مطلع، طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مصرح له بالتحدث إلى الصحافة، إن المتسللين “متطورون للغاية” وتمكنوا من خداع ضوابط التحقق لمنصة مايكروسوفت.

ولا يزال النطاق الكامل للاختراق غير واضح. وقالت المصادر الثلاثة المطلعة إن التحقيق لا يزال في مراحله الأولى ويشارك فيه مجموعة من الوكالات الاتحادية التي منها مكتب التحقيقات الاتحادي.

ولم يرد مكتب التحقيقات الاتحادي وقسم الأمن السيبراني بوزارة الأمن الداخلي، المعروف باسم (سي.آي.إس.أيه)، ووكالة الأمن القومي حتى الآن على طلب للتعليق.