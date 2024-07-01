5 أفكار مغلوطة عن المواهب المرنة

شهد اقتصاد المواهب العالمي في السنوات الأخيرة، تحولاً كبيراً من التوظيف الدائم إلى نهج أكثر مرونة. ساهم هذا التحول بفتح قطاعات وفرص جديدة أمام الشركات وأصحاب العمل، خاصة وقد أصبح بإمكانهم أخذ جميع المهارات التي توفرها مجموعات المواهب المرنة بعين الاعتبار، وليس فقط المهارات المتاحة للتوظيف الدائم.

يتجلى هذا التطور بشكل خاص في الاقتصادات ذات النمو المرتفع مثل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تعد المنطقة إحدى أسرع اقتصادات العمل الحر نمواً وتفضل المؤسسات والمهنيون فيها بشكل متزايد المرونة والخبرة على أسلوب التوظيف التقليدي، وهو ما تؤكّده بيانات آوتسايزد، إذ سجّلت نمواً بنسبة 142% في تسجيل المهنيين المستقلين على المنصة اعتباراً من 2022.

ولكن، على الرغم من هذا النمو، هناك العديد من الأفكار المغلوطة المسبقة حول توظيف المواهب حسب الطلب. من الأهمية بمكان أن نفصل الحقيقة عن الخيال. فيما يلي نلقي نظرة على بعض الأفكار المغلوطة الشائعة والحقائق التي تقف وراءها.

فكرة مغلوطة: يفتقر المهنيون المستقلون إلى الموثوقية وثقافة الالتزام

الحقيقة: في سوق اليوم، يتم قياس المصداقية بشكل متزايد بناءً على تأثير العمل الذي ينجزه الشخص، وتنوع الخبرات، والتطوير المستمر للمهارات. لا يوجد أساس من الصحة للمخاوف المغلوطة حول إسناد المهام الحاسمة إلى مهنيين مستقلين قد يُنظر إليهم على أنهم “غرباء”، فغالباً ما يجلب المستقلون مستوى عالٍ من الالتزام والموثوقية.

المواهب المرنة مدفوعة برغبتها في النمو وتعزيز مهاراتها ومرونتها، وليس بسبب الافتقار إلى المهارات أو عدم القدرة على الحصول على أدوار أو وظائف دائمة، إذ يتمتع العديد منهم بمهارات عالية ويختارون العمل المستقل لأنهم يفضلون كسر القيود المرتبطة بالأدوار التقليدية، ويسعون إلى الاستقلالية وفرص التطوير المهني.

يكتشف أصحاب العمل في كثير من الأحيان أنّ المواهب المرنة عند الطلب أكثر مرونة من الموظفين الدائمين. تضمن المنصات المتخصصة بالمهارات المرنة والتي تتمتع بموثوقية في السوق أن لدى المهنيين المستقلين فهم شامل بلوائح وتشريعات الصناعة، ويتمتعون بالخبرة اللازمة، ويمكنهم المساهمة على الفور والبدء بالعمل بأقل وقت توقف. تسد القوى العاملة المؤقتة الفجوات القائمة والنقص في سوق المهارات وتقدم منظورات جديدة وتحفز الابتكار بفضل خلفياتها وثقافاتها المتنوعة وقدرتها على التكيف.

فكرة مغلوطة: يجب أن يكون المحترفون محليين

الحقيقة: يتيح التقدم التكنولوجي والعمل عن بعد للشركات إمكانية الوصول إلى مجموعات المواهب حول العالم، مما يثري التنوّع في سوق المهارات ووجهات النظر. وفقاً لأحدث تقرير للبنك الدولي، يشكل المهنيون المستقلون ذوو المهارات العالية حالياً 12% من قوة العمل العالمية، وهو ما يشكل مصدر دخل للملايين ويسلط الضوء على دورهم الحاسم في اقتصاد اليوم. تقوم آوتسايزد بربط المؤسسات بمستشارين مُعتمدين للعمل في مواقعها أو عن بعد، مما يدعم من مشهد القوى العاملة المختلطة التي تدمج الموظفين الداخليين مع الخبراء المستقلين.

تمكّن هذه الاستراتيجية الشركات من تأمين الخبرات المطلوبة للمهام المحددة بسرعة وكفاءة. يساعد المهنيون والاستشاريون الذين يركزون على عدد قليل من المشاريع في الحفاظ على أعلى المعايير وإنجاز المشاريع بسرعة، مما يثبت أن قرب الموظف من موقع العمل لم يعد شرطاً أو قاعدة أساسية لإنجاز العمل بكفاءة.

فكرة مغلوطة: أصحاب العمل بحاجة إلى “امتلاك” المواهب

الحقيقة: في مشهد الأعمال الديناميكي اليوم، يدير المهنيون حياتهم المهنية بأنفسهم ويبحثون عن الفرص التي تناسب مهاراتهم واهتماماتهم وتحقق التوازن بين العمل والحياة. بعد تجربة إيجابية مع مهني مستقبل أو عدد من المهارات المرنة، يمكن للشركات الحفاظ على العلاقات الطيبة معها مما يلغي الحاجة إلى البحث المتكرر عن مواهب أخرى في المستقبل أو قضاء الوقت في إعدادها وتجهيزها.

مثلهم مثل الموظفين الدائمين، إن لم يكن أكثر، يلتزم المهنيون المستقلون بأداء عملهم بحرفية ودقّة، خاصة وأنهم يعتمدون بشكل كبير على سمعتهم وجودة عملهم لتأمين الفرص المستقبلية. من خلال إشراك هؤلاء المتخصصين في المشاريع، توسّع الشركات نطاق عملياتها بكفاءة دون تحمل العبء المالي المتمثل في الحفاظ على قوة عاملة دائمة قد لا تكون ضرورية دائماً.

علاوة على ذلك، يتمتع هؤلاء المهنيون غالباً بالاستقلالية في اختيار مشاريعهم، مما يعزز من تركيزهم والتزامهم بتحقيق نتائج عالية الجودة. تساعد هذه المرونة في الحفاظ على توازن صحي بين العمل والحياة وتجنّب الإرهاق، مما يجعل هؤلاء المهنيون أصولاً قيّمة للشركات، خاصة لقدرتها على التكيف مع المتطلبات المتقلبة أو قابليتها لشغل الأدوار المتخصصة التي لا تتطلب موظفين دائمين.

فكرة مغلوطة: الأعمال المؤقتة ذات قيمة منخفضة وتتطلب مهارات منخفضة

الحقيقة: غالباً ما يمتلك المهنيون المستقلون مهارات متخصصة عالية القيمة تساهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركات وتعزيز الابتكار في مختلف الصناعات. يبرز التحول نحو نموذج توظيف يعتمد المهارات العالية والقيمة العالية كأحد الاتجاهات المهمة في اقتصاد الأعمال المؤقتة مما يؤدي إلى تغيير جذري في مشهد القوى العاملة. أجرت كلية هارفارد للأعمال مجموعة من الأبحاث تسلط الضوء على أن أكثر من 40% من قادة الأعمال يدركون قيمة منصات المواهب المرنة في تسريع دخول شركاتهم إلى السوق، وتعزيز الإنتاجية، وتحفيز الابتكار.

فكرة مغلوطة: المهنيون المستقلون أكثر تكلفة من الموظفين الدائمين

الحقيقة: في البداية، قد يبدو أن أجر المهنيين المستقلّين بالساعة أو مقابل المشروع ككل أعلى من أجور الموظفين الدائمين، ولكن، عند الأخذ في الاعتبار التكلفة الإجمالية للتوظيف الدائم، تجد الشركات أن المهنيين المستقلين هم الخيار الاقتصادي الأكثر في معظم الأحيان. يتطلب الموظفون الدائمون نفقات إضافية مثل المزايا والإجازات مدفوعة الأجر والتدريب ومساحة العمل والمعدات اللازمة، وهي تكاليف لا تلتزم بها الشركات مع المهنيين المستقلين.

في كثير من الأحيان، يعمل هؤلاء المحترفون عن بعد باستخدام أدواتهم ومواردهم الخاصة، مما يوفر للشركات مبالغ كبيرة على المساحات المكتبية والمعدات. علاوة على ذلك، يعد نموذج العمل المرن الخاص بهم مثالياً لتلبية الاحتياجات القائمة على المشاريع أو المؤقتة، مما يمنع عدم الجدوى المالية المتمثلة في تعيين موظفين دائمين للمشاريع قصيرة الأجل.

المواهب المرنة مقارنة بالموظفين

يجلب المهنيون المستقلون خبراتهم المتخصصة إلى المشاريع لإكمالها بشكل أكثر كفاءة مقارنة بالموظفين بدوام كامل ممن قد يفتقرون إلى تخصص مماثل. تساهم هذه الخبرات بتسريع الجداول الزمنية للمشاريع وتساهم بتحسين جودة العمل، مما يثبت فعاليتها من حيث التكلفة على المدى الطويل من خلال الارتقاء بنتائج المشاريع دون الحاجة إلى النفقات العامة المرتبطة بالتعيينات الدائمة.

وفي النهاية، ينبغي التأكيد هنا أن مفهوم المستشارين والمهنيين المستقلين ذوي المهارات العالية ليس جديداً في مشهد الأعمال، ولكنه آخذٌ بالتوسع بسرعة كبيرة، خاصة في الأسواق النامية مثل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. من الضوري يساهم تبديد الأفكار المغلوطة حول المهنيين المستقلين بتسليط الضوء على قيمتهم الاستراتيجية، فهم يقدمون المرونة والمهارات المتخصصة وكفاءة التكلف، مما يعزز بشكل أساسي من آلية عمل الشركات الحديثة وتنافسيتها عالمياً. لاستقطاب أفضل المواهب المرنة، يحتاج أصحاب العمل إلى النظر في السوق بأكمله وتقديم عروض ومزايا فريدة للمهنيين المستقلين.