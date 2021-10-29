السعودية ثاني أكبر سوق للطلبيات المسبقة لشركة لوسيد للسيارات

نقلت رويترز عن بيتر رولينسون الرئيس التنفيذي لشركة لوسيد لصناعة السيارات الكهربائية الفاخرة اليوم الخميس إن السعودية هي ثاني أكبر سوق لشركته فيما يتعلق بالطلبيات المسبقة.

أدلى رولينسون بهذا التصريح خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض.

وكان صندوق الاستثمارات العامة قد وقع سنة 2018 ، اتفاقية استثمارية بقيمة أكثر من 1 مليار دولار أمريكي مع شركة لوسيد موتورز (“لوسيد” أو “الشركة”)، من خلال كيان ذو غرض خاص مملوك بالكامل للصندوق .

وفي يوليو الماضي قدرت صحيفة صحيفة وول ستريت جورنال أن تسجل المملكة العربية السعودية أرباحًا تقارب 20 مليار دولار على استثمار بقيمة 2.9 مليار دولار في شركة لوسيد Lucid Motors Inc. ، وهي شركة لتصنيع السيارات الكهربائية في منطقة خليج سان فرانسيسكو . ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي أكثر من 60٪ من الشركة ، والتي من المتوقع أن تبلغ قيمتها السوقية حوالي 36 مليار دولار على أساس تقييم سعر السهم الحالي.

يمثل الإدراج ثمرة الاستثمار في الوقت المناسب عام 2018 في شركة لوسيد عندما كانت تكافح من أجل البقاء وجاء التمويل السعودي بمثابة شريان الحياة بفضل جهود ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي كان يضغط على صندوق الاستثمارات العامة في بلاده للاستثمار في الشركات الناشئة كجزء من محاولة لتنويع ثروة البلاد بعيدًا عن النفط بحسب الصحيفة.

في الآونة الأخيرة ، استفاد الاستثمار السعودي في لوسيد من ظاهرة الأسهم الرائجة التي أعادت تشكيل الأسواق المالية. أدى تدفق متداولي الأسهم الهواة إلى ارتفاع أسعار الشركات المندمجة الشركات ذات الادراج الخاص للتمويل لا سيما في مجال السيارات الكهربائية ، حيث يراهن المتداولون على أن الشركات الناشئة ستحاكي نجاح تيسلا.

اكتسبت لوسيد Lucid و شركات الاستحواذ الخاصة سباك SPAC التي تندمج معها تشرشل كابيتال كورب، Churchill Capital Corp. IV ، متابعة شغوفة بشكل خاص على الشبكات الاجتماعية بعد الإعلان عن الاندماج المعلق للشركتين في يناير ، وقفز سهم تشرشل للأعلى بأكثر من 500٪ بحلول فبراير قبل أن تتراجع الأسهم لاحقا.

وتخطط الشركة التي يقع مقرها في ولاية كاليفورنيا الأمريكية لتسريع توسعة مصانعها لتلبية الطلبات، وإضافة خط تجميع مخصص لطرازها من سيارة دفع رباعي كهربائية، كما تخطط لامتلاك ما يصل إلى 20 موقعًا للبيع بالتجزئة بحلول نهاية العام الجاري.

وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق من العام الجاري عن محادثات مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي لبناء مصنع في السعودية.