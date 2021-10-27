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44 شركة عالمية تعلن نقل مقراتها الإقليمية إلى العاصمة السعودية

تم اليوم الإعلان عن اصدار تراخيص لـ 44 شركة عالمية سنقل مقراتها الإقليمية إلى العاصمة السعودية

محرر في الموقع by محرر في الموقع
44 شركة عالمية تعلن نقل مقراتها الإقليمية إلى العاصمة السعودية
44 شركة عالمية تعلن نقل مقراتها الإقليمية إلى العاصمة السعودية

أعلنت 44 شركة عالمية عن نيتها نقل مقراتها الإقليمية إلى العاصمة السعودية علما أن  برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية يتضمن برامج ومبادرات لتأهيل القيادات السعودية الشابة للعمل في تلك المقرات.

كما أعلنت المملكة أن  برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية يستهدف إضافة نحو 67 مليار ريال إلى الاقتصاد المحلي بحلول عام 2030

وصدرت التراخيص خلال الدورةالخامسة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار اليوم الأربعاء لشركات من قطاع التكنولوجيا والأغذية والمشروبات والاستشارات والبناء.

ستحصل الشركات على إعفاءات من حدود تأشيرات العمل ، وتسهيلات في الإجراءات و اللوائح ، والمساعدة في نقل الموظفين في إطار برنامج جديد لتسهيل الأعمال ، وفقًا لما أكده حسام القرشي ، كبير المستشارين في الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

ومن بين الشركات التي سجلت حتى الآن ديلويت وبيبسيكو ويونيليفر وسيمنز وفيليبس ، بحسب عرض قدمه القرشي في المؤتمر في الرياض.

ووقع ما يقرب من نصف الشركات التي حصلت على تصاريح هذا الأسبوع بالفعل اتفاقيات في يناير لنقل مقارها الإقليمية إلى المملكة. 

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وقال وزير الاستثمار خالد الفالح: “لقد لاحظنا استجابة قوية من المستثمرين في السنوات الأخيرة ، مما أدى إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر. مع نمو الاستثمار ، نتوقع أن نرى هؤلاء المستثمرين يوسعون تواجدهم في السوق المحلية “.

تشير التقديرات إلى أنه مقابل كل وظيفة يتم جذبها من خلال برنامج جذب المقر الإقليمي للشركات متعددة الجنسيات ، يتم إنشاء 2.5 وظيفة بشكل غير مباشر في الاقتصاد الأساسي.

قال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض ، فهد الرشيد: “ستجلب الشركات خبرات جديدة وأبحاثًا وتطويرًا بالإضافة إلى الابتكار في مجموعة واسعة من القطاعات ، مما يؤدي إلى نقل المعرفة في المتوسط ​​إلى على المدى الطويل ، وتحسين مجموعة المواهب المحلية. بحلول عام 2030 ، سيساهم البرنامج بمبلغ 18 مليار دولار في الاقتصاد المحلي وسيخلق حوالي 30 ألف فرصة عمل جديدة “.

 

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