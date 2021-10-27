مونتي فاينانس المالية تعلن عن مزايا قيّمة للعملاء قبل إطلاق منصتها بالسعودية

وبصفتها شريكاً لعملائها في مجال الخدمات المالية، تتمثل رؤية “مونتي فاينانس” بتقديم تجربة رقمية عالمية أكثر سرعة وسلاسة ولا مثيل لها تتخطى حدود الأدوات والخدمات والنتائج التقليدية.

وتمثل «مونتي فاينانس» مشروعاً جديداً يتماشى مع متطلبات المستقبل في مجال التكنولوجيا المالية للمستخدمين؛ وتتميّز منصتها المتطورة باحتوائها على ميزات متقدمة تستند إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتجارب استخدام فريدة من نوعها عبر الإنترنت، إضافة إلى تمكين العملاء من تخصيص وربط أموالهم بحساب “MyMonty” الخاص بهم، إضافة إلى استخدام بطاقاتهم اللاتلامسية لإجراء المعاملات في أي وقت ومن أي مكان في العالم بسهولة بالغة استناداً إلى سعر الصرف في السوق.

وقال منتصر هاشم، رئيس مجلس الإدارة ومؤسس «مونتي فاينانس»: “ساهمت التحولات الرقمية المتسارعة والمتطورة في فتح عالم جديد من الفرص والإمكانات عبر مختلف قطاعات الأعمال، ولم يكن قطاع التمويل بمنأى عن هذه التحولات. ويواجه العديد من الشركات والأفراد حالياً تحديات عدة سواءً فيما يتعلق بنقص الخدمات أو الشعور بعدم الرضا عن مستويات الخدمة المقدمة، فضلاً عن أن هناك عدد كبير من الناس ممن لا يمتلكون حسابات مصرفية، وليس باستطاعتهم استلام الأموال أو إرسالها. وتسعى «مونتي فاينانس» إلى تغيير هذا الواقع وتمكين العملاء من تجاوز هذه التحديات من خلال تدشين فصل جديد من تجارب الخدمات المصرفية عبر الإنترنت للجميع. ونتطلع قدماً إلى تزويد الشركات والأفراد بمحفظة متكاملة من الخدمات المصرفية الأساسية، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى توفير حلول مالية متكاملة وسهل الاستخدام تعود فوائدها على المنطقة والعالم”.

وسيتم إطلاق وتفعيل هذه الخدمات المالية الأساسية لأول مرة في السوق الأوروبية خلال الربع الرابع من عام 2021، تليها منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال العام 2022، والتي تشمل الأسواق الرئيسة مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وستعمل “مونتي فاينانس” على بناء منظومة شراكة شاملة مع المؤسسات المالية باعتبارها ضرورة تشغيلية لعملياتها، هذا بالإضافة إلى تدشين وتطوير مجموعة من المبادرات الخاصة بالمعايير وتقنيات الاتصال، مثل مبادرة الخدمات المصرفية المفتوحة.